Fiesta popular en Escobar por el 208º aniversario de la Revolución de Mayo. La celebración comenzó con un acto y un desfile cívico en la avenida Tapia de Cruz. Y continuó a la tarde con una feria gastronómica y espectáculos en vivo. El cierre estuvo a cargo del cantante Roberto Rimoldi Fraga.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on May 26, 2018 at 12:00pm PDT