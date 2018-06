Termoeléctricas: Vecinos le entregaron una carta a la vicepresidenta Gabriela Michetti

La sorprendieron a la salida de un colegio de Villa Rosa que había ido a visitar. Dijo desconocer el tema, pero se comprometió a interiorizarse.

A pesar de los últimos fallos judiciales y decretos desfavorables, los vecinos autoconvocados de Matheu y Villa Rosa no dan el brazo a torcer para lograr la reubicación de las centrales termoeléctricas de la ruta 25. Así, este miércoles a la tarde le entregaron una carta a la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien estaba de visita en un colegio inclusivo de la localidad pilarense.

Cuando la vio venir caminando hacia ella, la funcionaria nacional pensó que le iba a pedir una foto. Pero lo que Rita De Palma (65) quería era entregarle un documento con información sobre la problemática que se originó en septiembre del año pasado, a partir de la instalación de estas dos gigantes usinas y el potencial peligro que representan para la salud y el medio ambiente.

“Nos enteramos que estaba cerca de casa y la fuimos a ver porque el intendente -Nicolás- Ducoté no nos atiende. Le expliqué toda la situación y me dijo que no sabía nada. Después me dijo que iba a leerlo y me pidió mi número de teléfono. Fue rápido y conciso”, explicó la vecina de Matheu a El Día de Escobar.

Además, subrayó que la escueta charla se dio ante la amenazante mirada de los “guardaespaldas de Ducoté”, quienes unos minutos antes se le habían acercado para pedirle que no mostrara carteles ni se acercara “para nada” a la vicepresidenta. “Querían que me vaya. Me dijeron que no la moleste porque hay temas más importantes que el nuestro, pero ella me dejó pasar y ahí pude hablarle”, precisó De Palma.

“A esa gente que estaba ahí la vemos siempre. Son los mismos que nos golpean y maltratan cuando vamos al municipio de Pilar a manifestarnos”, agregó en el mismo tono.

A pesar de la tensa situación, el cometido de los vecinos autoconvocados finalmente fue logrado y ahora la vicejefa de Estado está al tanto del rechazo a las termoeléctricas.

Audiencia pública

El próximo viernes 15, a las 10.30, se llevará adelante una audiencia pública para analizar la solicitud de otorgamiento del “Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública” a la obra de conexión de la “Subestación Matheu” de Edenor con la central termoeléctrica de Araucaria Energy, lo que generó un gran malestar entre los ambientalistas y vecinos autoconvocados.

“La municipalidad organiza una simulación de audiencia pública, la que debió realizarse hace dos años, pretendiendo figurar ahora el cumplimiento de la participación del pueblo en la evaluación, casi a escondidas, de la conveniencia de conectar las industrias a la red de Edenor justo en el tramo final de las obras y no al tomar la decisión de instalarlas”, denunciaron en sus páginas de Facebook.

No obstante, solicitan que la comunidad participe para llevar su reclamo: “Que esta vez se escuche nuestra voz”, plantean. La cita es en la calle Moreno 1365, Villa Rosa.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios