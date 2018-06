Apuntan contra la empresa 3M por el presunto uso indebido de un arroyo

El Concejo Deliberante sancionó un proyecto del Frente Renovador para que la Dirección Provincial de Obra Hidráulica informe sobre el desvío del cauce del arroyo Las Lolas. Los vecinos señalan a la firma como responsable.

A partir de reclamos vecinales, el bloque de concejales del Frente Renovador presentó un proyecto para solicitar información sobre el desvío del cauce del arroyo Las Lolas, en la localidad de Garín, al Ministerio de Infraestructura de la provincia.

El pedido apunta a la empresa 3M Argentina, que estaría haciendo un “posible uso indebido del recurso hídrico del arroyo”. Su Centro de Investigación y Desarrollo de Alta Tecnología está ubicado a la altura del kilómetro 37, en el corredor industrial de Garín, y fue inaugurado en noviembre de 2013.

“El reclamo de los vecinos por el endicamiento del arroyo Las Lolas es recurrente. Es un tema que preocupa a las familias que viven cerca del mismo”, afirmó el titular de la bancada massista, Gonzalo Fuentes Arballo.

El autor del proyecto señaló también que “desde el Municipio se habrían realizado numerosas denuncias ante la Provincia y las mismas fueron el inicio de un proceso de investigación”.

El pedido de informes sancionado el miércoles está dirigido a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica y se hizo extensivo a la Autoridad del Agua Provincial.

“Lo que se les exige a las autoridades provinciales es extremar el cuidado del medio ambiente y analizar detalladamente los impactos negativos que puede acarrear todo uso de arroyos y recursos hídricos. La falta de control y desvío de cauces provoca, además de posibles anegamientos, la posibilidad de inundaciones, afectando directamente a los vecinos”, concluyó Fuentes.

No es la primera vez que la empresa de capitales estadounidense se ve envuelta en anomalías en el partido de Escobar. De hecho, en abril de 2016 su laboratorio había sido clausurado por no tener sus planos de seguridad contra incendios y de electromecánica ni la certificación de Bomberos, entre otras obligaciones legales, por las cuales no contaba con la correspondiente habilitación municipal.

Fuente: El Día de Escobar











