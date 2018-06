Escobar es el tercer distrito de la provincia con peor acceso a redes de agua y cloacas

En promedio, el 80% de sus más de 243 mil habitantes no cuenta con esos servicios básicos. Malvinas Argentinas, José C. Paz y Ezeiza son otros municipios con índices alarmantes, según un estudio del programa “SedCero”.

De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, Escobar es el tercero con menos acceso a las redes de agua corriente y cloacas, según se desprende de un informe elaborado por el programa “Sed Cero”, una iniciativa que involucra a organismos públicos, organizaciones civiles, investigadores y empresas.

A nivel local, el 77,23% de los hogares no tiene acceso a redes públicas de agua en zonas urbanas. Comparativamente, solo dos comunas están en una situación más desfavorable que Escobar: Malvinas Argentinas (90,21%) y Ezeiza (85,18%).

El coeficiente empeora cuando se toma en cuenta el acceso al sistema de cloacas, un servicio del que carece el 82,28% de la población escobarense, estimada en poco más de 243 mil personas. En una línea similar se encuentran comunas vecinas como Tigre (80.48%) y Pilar (80,41%), En este ítem, los últimos distritos del ranking son Malvinas Argentinas (93,53%) y José C. Paz (93,37%).

A contrapartida, el mejor acceso a los servicios sanitarios lo tiene Vicente López, con solo 1,02 y 2,48% de sus habitantes sin agua de red o cloacas, respectivamente; mientras que Coronel Rosales también logró buena posición con 4,18 y 6,18%.

En Tres Lomas, hay un 13,75% sin agua potable en zona urbana, pero 0% en materia de cloacas.

En el global (al 31 de diciembre de 2016), el 45% de los bonaerenses no accede al servicio de desagües cloacales. Además, 239.000 hogares tienen serios problemas de saneamiento (carecen de cloacas, pozo ciego y cámara séptica), agrega el informe. Si se toma solamente la conexión a red cloacal, están privados de ese servicio 7,6 millones de personas.

A su vez, el 29% de los hogares no accede al agua de red, mientras que un 22% obtiene el líquido vital desde una perforación en el terreno.

Los alarmantes números de saneamiento en el partido de Escobar no son una novedad, pero cobran otra dimensión al ser comparados con el resto de la provincia. También hay que decir que la situación se encuentra en vías de ir mejorando: en noviembre de 2016 el distrito se incorporó a la red de concesión de la empresa AySA, que prometió que para 2023 todos los hogares de las seis localidades contarán con agua corriente y cloacas.

De acuerdo a la programación de la firma y al avance de sus obras, se estima que en 2019 se realizarán las primeras conexiones domiciliarias en Ingeniero Maschwitz y otras zonas que al día de hoy no tienen cobertura.

Estadísticas para decidir

La “Plataforma del Agua” es una iniciativa surgida en la Universidad de Quilmes, que junto al INTA, las fundaciones Plurales y Avina y otras organizaciones elaboró un completo mapa de todo el país, cruzando datos del Censo 2010, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), proyecciones demográficas, datos e información cualitativa de obras finalizadas al 31 de diciembre de 2016, y ponderadores climatológicos.

Según la directora de la iniciativa, Paula Juárez, “su objetivo es contribuir con datos estadísticos e información en la toma de decisiones estratégicas sobre el acceso al agua y saneamiento en nuestro país. Al mismo tiempo, brinda elementos para diagnosticar problemas, y diversas herramientas para diseñar y proponer soluciones sistémicas y sustentables”.

La apuesta del mapa no es únicamente brindar información cuantitativa, sino marcar la necesidad de las gestiones públicas de acuerdo a ponderadores como el acceso al agua, saneamiento, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el régimen de lluvias. Estos factores componen el denominado “Índice de Urgencia”, una suerte ranking que muestra aquellos sitios en donde las obras no se pueden hacer esperar.

La importancia del mapa reside en su precisión estadística: como señala el sitio chequeado.com, la mayoría de las informaciones sobre acceso a servicios de cloacas y agua potable se realizan en base a las proyecciones elaboradas por las empresas de acuerdo al área de cobertura de las obras sanitarias.

Sin embargo, esto no cuenta que miles de familias no pueden acceder a las mismas por falta de recursos o infraestructura para conectarse. Es decir que aunque el caño pase por delante de su puerta, muchos hogares no tienen la instalación necesaria o el dinero para realizarla.

De esta forma, según los datos de SedCero, en Buenos Aires el 54,2% de los hogares tiene acceso a cloacas, mientras que el 26,2% posee saneamiento por cámara séptica y pozo ciego y el 19,3 solo pozo ciego. Finalmente, apenas el 0,3% posee una precaria excavación en tierra. Esto marca, de todos modos, que el 98,2% de la población bonaerense tiene acceso a algún tipo de saneamiento.

Este número se encuentra bastante por encima de la media nacional: según el mapa del país, 4 de cada 10 argentinos no tiene cloacas, dos millones de personas tienen que trasladarse para conseguir agua y un millón no tienen baño ni letrina, ni pozo. Las provincias con más urgencias son Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego, Salta y Chaco. Buenos Aires se encuentra al final del ranking, solo superada por Capital Federal, La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

Realidades distintas

Al interior de la provincia, la distribución de necesidades es dispar: los distritos del Conurbano sur y oeste aparecen como las más complicados en el acceso al agua potable, aunque el oeste bonaerense, pese a contar con redes domiciliarias, se ve afectada por otro fenómeno: la alta presencia de arsénico en el agua, que detalló DIB semanas atrás.

En cuanto al saneamiento, el Conurbano comparte “ranking” con algunas localidades del interior, eminentemente rurales, donde tampoco hay infraestructura de cloacas por la dispersión de la población. Así, pequeñas ciudades como Tordillo y Tres Lomas comparten problemática con Presidente Perón, que apenas cuenta con un 2% de red cloacal, según el mapa.

Aquí es donde interviene el “Índice de Urgencia”: teniendo en cuenta números similares, pondera otro tipo de problemáticas. Así, el distrito del Conurbano figura con urgencias mayores que sus pares del interior. En la misma situación se encuentra Villarino, en el sudoeste bonaerense: con una infraestructura sanitaria por debajo de la media (68% de agua y 28% de cloacas), sufre también por la falta de lluvias y la sequía estructural.

Malvinas Argentinas y José C. Paz, dos de los distritos más pobres del Conurbano, cuentan con una combinación peligrosa: baja cantidad de cloacas y poco acceso al agua potable. En el otro extremo, Vicente López, tiene casi todo el territorio cubierto de ambos servicios.

Por Ciro D. Yacuzzi

Escobar es el tercer distrito de la provincia con peor acceso a redes de agua y cloacas: En promedio, el 80% de sus habitantes no cuenta con esos servicios básicos. Malvinas Argentinas, José C. Paz y Ezeiza son otros municipios con índices alarmantes. https://t.co/sTbtCraWRk pic.twitter.com/bRphDSmfHT — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) June 19, 2018

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios