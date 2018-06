Fiesta zumbera en Escobar con el famoso instructor Rodrigo Díaz

El bailarín chileno encabezó una master class en el polideportivo municipal Luis Monti. El evento fue organizado por Si Fitness Gym, de la profesora Sandra Ibarra.

Pasión, color y baile, mucho baile. Todo eso se vio este sábado a la tarde en el polideportivo municipal de Belén de Escobar, donde el famoso instructor chileno Rodrigo Díaz encabezó una master class de zumba que convocó a cientos de mujeres de todo el partido.

“Una combinación de ejercicios con coreografías sencillas, fáciles de seguir, y con música que te encanta”. Con estas palabras definió a la popular disciplina el renombrado ZES (Zumba Education Specialist) trasandino, quien llegó a la capital nacional de la flor invitado por el Si Fitness Gym de la ciudad cabecera y luego de realizar una gira por Europa, que incluyó una exhibición sobre un crucero de lujo en el Mar Mediterráneo.

“No conocía Escobar, no sabía dónde quedada, no conocía absolutamente nada y me he llevado una grata sorpresa. Uno puede bailar en el mejor crucero del mundo, pero si no está la conexión con la gente no sirve de nada estar ahí. Yo creo que acá lo que primó es la energía, el cariño, las ganas de bailar y el amor por Zumba”, expresó uno de los bailarines más famosos del mundo a El Día de Escobar finalizada la clase especial.

“Espero que hayan quedado todos contentos. Yo me voy súper feliz por el recibimiento, el cariño y la producción. Nunca había tenido fuegos artificiales ni un confeti tan profesional como el de ahora, nunca”, agregó con la emoción a flor de piel quien fuera uno de los primeros entrenadores de Zumba que comenzó a certificar instructores en la Argentina, una década atrás.

“La verdad que yo le tengo mucho cariño a este país. Para mí, ver esta fiebre por el zumba es un orgullo y una felicidad tremenda. Es saber que esa semillita que uno plantó ha crecido”, señaló, al mismo tiempo que felicitó a todos los instructores porque “son los que han hecho crecer la marca”.

Tal es el caso de la ZIN (Zumba Instructor Network) escobarense Sandra Ibarra, anfitriona del colorido evento desarrollado en el polideportivo Luis Monti, quien se mostró tan feliz como orgullosa por el acompañamiento de las zumberas locales y, sobre todo, por la participación estelar del bailarín chileno.

















“Él es así como lo ves, tierno y humilde. Compartió tarima con mucha gente importante y en su momento nos invitó a bailar con él en un crucero y eso me hizo ilusionar. Yo crecí en un pueblito y nunca había soñado con bailar arriba de un crucero en Miami y al lado de él. Eso fue fascinante, y hoy, poder devolver un poquito de todo lo que me dio, es maravilloso”, subrayó la dueña de Si Fitness Gym -Estrada 752, piso 1°- a este medio.

“Yo estoy encantada. Todo salió como lo soñé hace dos años atrás, cuando lo conocí”, concluyó Ibarra sobre un evento que, como bien dijo Díaz, seguramente “marcará un antes y un después” en la historia del gimnasio escobarense, que prontamente estrenará nuevas instalaciones.

La clave del éxito

El Zumba es una disciplina fitness creada a mediados de los ‘90 por el colombiano Alberto “Beto” Pérez, enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable, y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas.

Desde entonces, la disciplina no ha parado de crecer en todo el mundo y la Argentina no es la excepción. De hecho, actualmente está atravesando su momento de mayor apogeo y el instructor chileno Rodrigo Díaz explica los motivos.

“El éxito del zumba, básicamente, es la música. La gente se aburrió de hacer los ejercicios convencionales y la música crea un trance que te hace olvidar que estás haciendo ejercicio. Por eso, la gente puede estar una, dos y hasta tres horas bailando sin parar”, argumenta sobre la clave del éxito.

Además, señaló que es un programa inspirado en la música latina -salsa, merengue, bachata, entre otro géneros- que “de por sí es una música muy demandada en el mundo entero”.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios