Ingeniero Maschwitz fue sede del Primer Encuentro Regional “Jóvenes y Memoria”, que contó con más de 200 participantes. El trabajo de los talleres se centró en temáticas referidas a delitos de lesa humanidad, violencia institucional, convivencia y participación ciudadana.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Jul 3, 2018 at 11:28am PDT