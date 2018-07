Acalorada protesta gremial en Jumbo Escobar por el despido de un trabajador

Protesta gremial en Jumbo Escobar: La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio se manifestó dentro de la sucursal y en el acceso al predio para reclamar la reincorporación de un trabajador con 22 años de antigüedad.

