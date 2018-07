La causa de las termoeléctricas llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Los vecinos y ambientalistas de Matheu y Villa Rosa insisten con la relocalización de las centrales energéticas de la ruta 25. No hay certezas de que estén funcionando, pero ya hay denuncias por ruidos molestos.

Tras el mazazo que significó el levantamiento de la medida cautelar dictada contra la empresa APR Energy S.R.L, en mayo pasado, los ambientalistas y vecinos autoconvocados de Villa Rosa y Matheu que vienen luchando por la reubicación de las dos centrales termoeléctricas instaladas la vera de la ruta 25, en el límite de ambas localidades, presentaron este jueves un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dijeron que no iban a dar el brazo a torcer y así fue. Convencidos de los riesgos y daños que causaría al medio ambiente y la salud humana la puesta en marcha de las imponentes usinas -generarán un total de 481 megavatios (MW)-, licitadas por el gobierno nacional a mediados de 2016, los activistas decidieron jugar su última carta para intentar dar vuelta una partida que ya se tornó por demás desfavorable.

“El jueves ingresamos a la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja por el tema de las cautelares. Así que ahora la causa está en sus manos”, informó a El Día de Escobar el abogado patrocinante de los vecinos autoconvocados de Villa Rosa y Matheu, Gustavo Madeira.

“Desde el punto vista legal y judicial, acá hubo una medida cautelar que se dictó en el Juzgado Federal de Campana, se apeló en la Cámara Federal de San Martín, que levantó la cautelar con una resolución sui generis bajo el argumento de que aún no había controversia, y eso es lo que ahora fue apelado con este recurso extraordinario”, agregó al respecto.

Mientras tanto, la polémica sigue en marcha. De hecho, muchos vecinos de los barrios lindantes a las centrales energéticas ya empezaron a denunciar, formal e informalmente, la existencia de ruidos molestos durante la noche, algo que el propio concejal escobarense de Cambiemos, Leandro Costa, reconoció en declaraciones radiales. Sin embargo, todavía nadie puede contestar la pregunta del millón: ¿Las termoeléctricas ya están funcionando?

“Hay una suerte de incertidumbre, porque no se sabe si están funcionando o no. Aún no tenemos certeza de si ya empezaron a funcionar, o todavía están haciendo ensayos de prueba”, confesó Madeira, al mismo tiempo que explicó por qué no deberían estar girando las turbinas a base de gas natural y gasoil de las plantas en cuestión.

“¿Qué interpretamos nosotros? Que mientras se sustancie el recurso extraordinario no podrían funcionar, porque la resolución de la Cámara todavía no está firme. Entonces, todavía está vigente la medida del juzgado de primera instancia”.

“Pero suponiendo que ya está firme, la resolución de la misma Cámara establece ciertos requisitos que todavía no estaban dados, por lo menos al 16 de mayo, porque ellos mantienen todo en secreto. ¿La habilitación municipal, se dio o no se dio? Estas son algunas de las cosas que nos preguntamos”, analizó el letrado, quien por esta razón ya realizó un pedido de información pública en el juzgado federal de Campana.

“Es para que el juez -Adrián González Charvay- investigue si realmente están funcionando, o estuvieron funcionando durante todo este tiempo, y aplique las sanciones correspondientes en el caso que correspondan. Nosotros entendemos que sí corresponden”, concluyó Madeira.

Ahora, habrá que esperar la finalización de la feria judicial de invierno para saber cómo continúa esta historia sin fin.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











