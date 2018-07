Defensores del Pueblo apuntan a Vidal por la falta de profesionales en el hospital Erill

El servicio de Neonatología del hospital Erill estará cerrado durante diez días. Es por falta de profesionales. La Maternidad seguirá funcionando, pero los embarazos de riesgo se derivarán a Pacheco y San Fernando. No es la primera vez que el servicio se ve interrumpido por no contar con recursos suficientes.

