La Defensora del Pueblo alzó su voz contra la privatización del parque Papa Francisco

Rocío Fernández reclamó al titular de la AABE que deje sin efecto la resolución mediante la cual le otorgó un tercio de ese predio al sindicato La Fraternidad. “Pertenece a Escobar por historia y derecho”, sostuvo.

La Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, sumó su voz contra la privatización del parque Papa Francisco al reclamar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que deje sin efecto la resolución por medio de la cual realizó la sesión precaria de una parte de ese predio al sindicato ferroviario La Fraternidad.

En consonancia con la postura adoptada desde un primer momento por el Municipio y el Concejo Deliberante, la funcionaria realizó una presentación en la que consideró que la resolución del organismo nacional va en contra de los derechos adquiridos por los ciudadanos del partido de Escobar y especialmente de Ingeniero Maschwitz.

“Para nosotros, los escobarenses, este inmueble nos resulta propio, forma parte de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Es un espacio social, cultural y deportivo, que es utilizado por nuestros adultos mayores y es donde juegan nuestros niños”, expresó Fernández en un párrafo del escrito.

Además, le señaló al presidente de la AABE, Ramón María Lanús, que la resolución sostiene erróneamente que el predio se encuentra “sin uso y sin afectación específica”. “La Municipalidad de Escobar tiene la tenencia desde 1985 y, consecuentemente, ha procedido al mantenimiento de este inmueble que conforma un espacio público y su utilización resulta un derecho adquirido por el colectivo de nuestra comunidad”, remarcó.

Parque Papa Francisco: La Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que deje sin efecto la cesión precaria de una parte de ese predio al sindicato La Fraternidad. pic.twitter.com/ynOBdN3LeH — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) July 27, 2018

Entre otros argumentos, también mencionó la ordenanza 5098/13, en la que se lo denomina como “Parque Público Papa Francisco”, y la 5343/16, que autorizó al Ejecutivo a construir un centro de información turística, un puesto de seguridad y un lugar de esparcimiento y recreación con un sector de estacionamiento en la parcela transferida al gremio de conductores de trenes.

El texto, asimismo, advierte el daño al medioambiente que podría causar la cesión del predio, en el que se han encontrado trece especies protegidas de árboles. “Se está poniendo en riesgo la añosa arboleda existente y las especies que se desarrollan en ese ecosistema”, sostuvo.

“El planteo realizado no significa no recibir un centro sindical, que bien sabemos que tiene afiliados que son trabajadores de La Fraternidad y vecinos del distrito. Muy por el contrario, creemos importante este tipo de desarrollos. Solo que, en este caso, el lugar no resulta adecuado porque el inmueble ya le pertenece a la comunidad escobarense por historia y derecho”, concluyó Fernández.

Fuente: El Día de Escobar











