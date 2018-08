Aumentó 20% promedio el precio del estacionamiento medido en Escobar

Aumentó 20% promedio el estacionamiento medido. La hora pasó de $8 a $10, la media hora de $5 a $6 y el abono mensual de $420 a $500. Además, la multa subió de $275 a $325. Es el primer incremento desde la implementación del sistema, hace ya dos años.

