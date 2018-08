Crisis y malestar en Sanatorio Plaza: “Estamos viniendo a trabajar gratis”

Trabajadores de la clínica de la calle Ameghino denuncian que la empresa les debe dos sueldos, los dos últimos aguinaldos y horas extras. Al menos veinte ya la intimaron por carta documento para que regularice la situación.

La crisis del sistema de salud bonaerense, fielmente reflejada en la penosa situación que atraviesa el hospital provincial Enrique Erill, ahora llegó al sector privado: en Escobar, un grupo de trabajadores del Sanatorio Plaza denunció públicamente que la empresa les adeuda dos sueldos, los dos últimos aguinaldos y horas extras.

Cansados de esperar la noticia de que ya les habían depositado el dinero pendiente en sus cuentas bancarias, algunos de ellos decidieron tomar medidas de fuerza y visibilizar su reclamo ante la comunidad realizando una manifestación en la vereda de la clínica, ubicada sobre la calle Edilfredo Ameghino 650.

“Nos deben un 40% del mes de junio, todo julio y ya está corriendo el mes de agosto. Además, todavía no cobramos el aguinaldo de diciembre del año pasado ni el de ahora -julio- y nos deben horas extras del verano. En pocas palabras, estamos viniendo a trabajar gratis y ya no lo aguantamos más”, expresó Maite Filef a El Día de Escobar.

Compañeros suyos señalaron que el último pago realizado por el Sanatorio Plaza se registró el viernes pasado, cuando la empresa, perteneciente al grupo Ferwal S.A., depósito un monto de dos mil pesos, correspondiente al salario de junio, a todos sus empleados. Los monotributistas, en cambio, no tuvieron la misma suerte. “Lo hicieron para conformarnos”.

“Ahora están amenazando con que van a echar personal para meternos miedo y que no reclamemos nada. Por eso no todo el mundo está acá”, explicó Filef en relación a la convocatoria de la protesta, teniendo en cuenta que en el sanatorio trabajan cerca de 90 personas. No obstante, señaló que unos veinte empleados ya intimaron por carta documento a los responsables del establecimiento.

Esta acción se dio luego de que mantuvieran una reunión con los representantes locales del Sindicato de la Sanidad, quienes los asesoraron legalmente sobre los pasos a seguir. Por ahora, hay un tenso compás de espera.

Crisis y malestar en Sanatorio Plaza: Trabajadores de la clínica de la calle Ameghino denuncian que la empresa les debe dos sueldos, los dos últimos aguinaldos y horas extras del verano. Al menos veinte ya la intimaron por carta documento. https://t.co/DS196CtYoI pic.twitter.com/1DS272uF5Y — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 15, 2018

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios