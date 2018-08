Reclamo a Pilar por la contaminación sonora de las usinas termoeléctricas

Contaminación sonora: El intendente Ariel Sujarchuk le solicitó a su par de Pilar, Nicolás Ducoté, que efectúe las “acciones necesarias” para mitigar los ruidos molestos generados por las termoeléctricas ubicadas en el límite entre ambos distritos, del lado de Villa Rosa.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Aug 17, 2018 at 9:42am PDT