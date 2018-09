La escobarense Agustina Pivowarchuk es la nueva Miss Universo Argentina

La joven modelo participará de la final internacional del certamen, que se realizará en diciembre en Bangkok, Tailandia. En el verano había sido elegida Glam Girl por la revista Caras. “Cumplí un sueño”, expresó.

Entre decenas de aspirantes, el jurado eligió a una modelo escobarense como Miss Universo Argentina 2018. Y ese honor recayó en Agustina Pivowarchuk (22), de Loma Verde, quien será la representante del país en el certamen de belleza internacional que tendrá lugar en diciembre en Bangkok, Tailandia.

“Todavía no puedo creerlo, cumplí un sueño”, le contó Pivowarchuk a El Día de Escobar mientras se prepara para participar en la 67º edición del concurso junto a mujeres de más de 80 países de todo el Globo.

“Era la primera vez que participaba. La idea fue de mi representante, que me mandó el mail con la información y el cuestionario en el que envié mis datos para anotarme”, contó la joven, que el año pasado fue elegida como Glam Girl por la revista Caras.

La elección donde se coronó la representante escobarense se llevó a cabo entre el miércoles 5 y el jueves 6 en el hotel Dazzler de Capital Federal. Allí pasó dos filtros hasta quedar entre las 15 finalistas, que pasaron la noche en las instalaciones del coqueto alojamiento para la gran definición.

Miss Universo Argentina 2018 👑 🇦🇷 Orgullosa de haber sido parte de este hermoso momento y tener el placer de coronar a Miss Universo Argentina 2018, vistiendo un auténtico Renata Russo de Alta Costura ❤️ Todo mi amor y muchos éxitos en Miss Universe 🌷#RenataRusso :: Alta ModaTel. Entrevistas: 5711-9818 ó 11-2566-9385Whatsapp Entrevistas: 11-2566-9385#MissUniversoArgentina2018 #MissUniversoArgentina #MissUniverso #AltaCostura #Costura #AltaModa #Moda #Eventos #Diseño #15Años #Vestidos #Vestido15Años #Artesanal #HechoaMano #Detalles #Design #FashionDesign #Trend #QuinceAños #BordadoAMano #Dress Publicado por Renata Russo Alta Costura en Viernes, 14 de septiembre de 2018

En esa instancia, Pivowarchuk -con el número 8 en su muñeca derecha- fue la concursante que se coronó como Miss Universo Argentina y se ganó la posibilidad de viajar a la capital tailandesa. En esa ciudad representará al país en el certamen que tendrá lugar en la mañana del 17 de diciembre (la noche del 16 de este lado del planeta) en las instalaciones del Impact Arena.

“Espero con muchas ansias llegar a Bangkok, disfrutar esta oportunidad que me da la vida y sacar lo mejor de mí”, expresó la joven, que estudia Nutrición en la Universidad de Buenos Aires.

“Antes me costaba estar 5 ó 6 horas para que me maquillen y me peinen. Pero ahora lo disfruto y me gustaría dedicarme a esto”, había confesado en enero a la revista DIA 32. Parece que se lo tomó en serio, porque desde aquel primer certamen su camino fue ascendente.

Dentro de tres meses, la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters coronará a su sucesora, la 67º Miss Universo. Una de ellas podría ser Agustina Pivowarchuk, que ya se aferra a su pasaje: “No soy muy de pensar en el futuro, pero creo que si la vida me cruzó con esto es por algo y voy a aprovecharlo al máximo”, concluyó, optimista y viviendo a full este momento.

Fuente: El Día de Escobar











