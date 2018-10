La nueva Reina Nacional Infantil del Capullo es una pequeña de Belén de Escobar

View this post on Instagram

La Fiesta Nacional de la Flor eligió este domingo a la 31º Reina Infantil del Capullo. Entre 18 postulantes, la corona fue para Milagros Machado, de Belén de Escobar. El séquito lo completaron Bianca Serrano Corsillo (también de Belén) y Carmela Seras (Ciudad de Buenos Aires).