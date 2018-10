Susana Giménez revolucionó la Floral y le regaló un ramo de halagos a Sujarchuk

La diva calificó de “simpático y amoroso” al intendente de Escobar. Además, devolvió con su habitual efusividad el afecto de la gente que aguardaba su presencia para saludarla. También pasó por el teatro Seminari.

La visita de Susana Giménez revolucionó este sábado a la tarde la Fiesta de la Flor, donde la presencia de la diva acaparó toda la atención del público que estaba recorriendo la exposición. Claro, muchos habían ido porque sabían que ella estaría y fueron en busca de una selfie o, aunque sea, un saludo suyo.

Por lo pronto, probablemente nadie haya quedado más satisfecho que Ariel Sujarchuk, quien recibió flor de halago de la actriz y conductora. Fue cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de encarar una propuesta política y ella contestó: “No me interesa. Además, quiero que la gente me quiera, y si te involucras te quiere la mitad y la otra no, a no ser que seas un intendente simpático y amoroso como él”, soltó, sonriente. Halago nada menor teniendo en cuenta su confesa aversión por el kirchnerismo.

Ante una gran cantidad de gente que siguió de cerca cada uno de sus movimientos, la diva del teléfono recorrió la exposición, recibió presentes florales de los productores locales y del público, dialogó con la reina saliente Celeste García y ofreció una rueda de prensa junto a Sujarchuk, su esposa y diputada nacional, Laura Russo; y el presidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose, a quien Giménez también trató con calidez. “Es un divino”, dijo.



















La conductora televisiva comentó que ya había estado en la Fiesta de la Flor, pero no en una visita oficial. “He venido a comprar, como todos”, señaló. “Escobar es un lugar icónico en la Argentina, donde uno imagina flores y alegría”, sostuvo en otro pasaje de sus declaraciones.

Antes de ir al predio de la calle Gelves, Giménez visitó el teatro municipal, donde la recibió el director artístico y padrino de la sala, Osvaldo Laport. Elogió la reciente restauración del centenario edificio y aseguró que sus camarines “son mejores que los de muchos teatros de Buenos Aires”.

“Visitas como la de Susana prestigian a nuestro teatro y también a nuestra Fiesta Nacional de la Flor, que año tras año gana en brillo y jerarquía”, sostuvo el jefe comunal, quien durante la jornada también estuvo acompañado de sus hijas Abigail y Olivia y de su suegra, Kayoko.

