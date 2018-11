Acalorada situación con un periodista de Telenueve en el Palacio Municipal

El notero Gonzalo Rodríguez irrumpió reclamando a viva voz ser atendido por el intendente. Quería entrevistarlo por la venta de tierras fiscales en el Paraná. Le explicaron que no estaba y se encarnizó con un funcionario.

Un momento entre incómodo y por demás inusual se vivió este miércoles después del mediodía en el Palacio Municipal, a partir de la intempestiva irrupción de un periodista que estaba realizando un informe para el noticiero de Telenueve.

La situación se dio minutos después de las 13.30, cuando el periodista Gonzalo Rodríguez ingresó al edificio de Estrada y Asborno junto a su camarógrafo y un asistente. Según explicó, venía de entrevistar a un grupo de productores del Delta que se opone a la venta de tierras realizada por el Municipio para financiar la construcción de un paseo costero en el Paraná.

Apegado al estilo transgresor que le dio notoriedad en su paso por el programa Caiga quien Caiga, el periodista entró al Palacio Municipal exigiendo a viva voz y ante la cámara ser atendido por el intendente Ariel Sujarchuk.

La puesta en escena desplegada en el hall concitó toda la atención de los empleados de las oficinas más próximas, así como también de los numerosos contribuyentes que estaban realizando trámites. Nadie entendía bien lo que pasaba, hasta que el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Casas, salió al encuentro del periodista.

Con serenidad y buenos modales, Casas le indicó que Sujarchuk no estaba y se excusó de responder a sus preguntas por no ser la persona indicada para hablar del tema. No obstante, y ante la enérgica insistencia de Rodríguez -lo siguió por los pasillos hasta la playa de estacionamiento con la cámara encendida-, le dijo que intentaría gestionarle una entrevista con otro funcionario.

El último tramo de este episodio fue filmado desde su celular por un periodista de El Día de Escobar y se hizo viral en las redes sociales. En Facebook, muchos comentarios a favor del oficialismo -incuso una concejal- opinaron que fue una “operación de prensa” orquestada desde un sector de Cambiemos. Puntualmente, apuntaron al empresario Mariano Castagnaro – dueño de la empresa de empanadas El Noble- como “mentor” de esta presunta maniobra.

Su hermano, el concejal Diego Castagnaro, votó en disidencia con sus compañeros de bloque -lo mismo que Carina Chmit- la ordenanza que autorizó la venta de una parcela municipal de 41 mil metros cuadrados, en abril de este año. También mostraron que el periodista hace publicidad de la empresa El Noble en su cuenta de Twitter.

¿Todavía no probaste el nuevo Tostable de @elnoblear ? Un tostado de jamón y queso rico y práctico! Probalo! pic.twitter.com/VX0pgWEljB — Gonzalo Rodriguez (@GonzalitoToroOk) November 1, 2018

Por lo pronto, con la venta de esas tierras el Municipio financiará parte de las obras que ya se están llevando a cabo en el puerto de Escobar. “Vamos a tener la costanera más linda de la región”, afirmó meses atrás en una entrevista el intendente al ser consultado sobre el proyecto, cuya primera etapa se inaugurará este verano.

