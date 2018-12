Vanina Spadaccini: “Quedó espectacular la terminal, nada que ver a lo que era”

La nieta del histórico vecino escobarense destacó la calidad estética de la obra y no ocultó la nostalgia por el homenaje a su abuelo. “Sujarchuk está haciendo un montón de cosas”, expresó.

La emoción no le llegó hasta las lágrimas, pero para Vanina Spadaccini no fue una tarde más la de este lunes. El homenaje a su abuelo, cuyo nombre fue impuesto a la remodelada terminal de ómnibus de Escobar, le hizo revivir otros tiempos y pensar en su padre, incluso estando arriba del escenario, junto al intendente Ariel Sujarchuk.

“A mi abuelo no lo conocí. Pero sé su historia por parte de mi madre, que nos contaba. Mi padre era más cerrado, no solía hablar de estos temas. Pero en el acto me acordé mucho de él, que falleció hace poquito, el 31 de marzo”, le cuenta a El Día de Escobar.

Su padre se llamaba Antonio, igual que su abuelo, el creador del emblemático “pollo al barro”. Y ella, desde hace veinte años, vive a media cuadra de la terminal, sobre la calle Spadaccini al 1000. Cosas de pueblo, como si Escobar fuera un pañuelo.

“Fue emocionante. Es muy lindo que te homenajeen así”, comenta al volver sobre el acto, en el que estuvo acompañada de su hermana Carolina y de su prima Abigail. Con ellas participó del descubrimiento de una placa en homenaje a su abuelo y subió al escenario para la primera parte de la ceremonia, donde recibieron un recordatorio oficial.

“La terminal quedó espectacular, nada que ver a lo que era. Lo mismo que la calle Rivadavia. Quedó hermosa, cambió totalmente. Esperemos que dure, aunque con la garita de seguridad es probable que esté más cuidada, porque nunca faltan los que rompen o ensucian”, señala.

Además, revela su aprobación por la actual gestión municipal: “El otro día hablábamos con mi marido que Sujarchuk está haciendo un montón de cosas, nada que ver con lo que había antes. Me gusta este intendente”.

