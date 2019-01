Todos a último momento: Más de dos cuadras de cola para hacer la VTV

Apurados por irse de vacaciones y sin haber sacado turno, cientos de conductores se agolpan diariamente frente a la planta de verificación de Loma Verde. La espera llega a ser de varias horas.

Con la llegada del período estival y las consecuentes vacaciones laborales a la vuelta de la esquina, los conductores que planean salir a la ruta saben que deben tener el auto en perfectas condiciones, tanto de “papeles” como mecánicamente hablando, para no pasarla mal. El resultado de esta combinación de urgencia y necesidad terminan siendo las interminables filas de vehículos en las plantas donde se realiza la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo estos últimos días a la altura del kilómetro 53 de la autopista Panamericana, en Loma Verde, donde se encuentra la única planta que la empresa concesionaria del servicio tiene en el distrito. Ahí, la cola de vehículos que se forma en la banquina de la Colectora Oeste esperando ingresar al predio supera los doscientos metros y llama la atención de todos los que transitan la zona.

No obstante, en este caso particular, esa eterna columna de autos y camionetas obedece a una simple razón: “Ahí hacen fila las personas que no sacaron turno”, explicó un empleado del lugar a El Día de Escobar, que más tarde pudo corroborar esta información con los propios conductores. “Yo vine sin turno desde José C. Paz. Va muy lento, pero ya estoy jugado, así que no me queda otra que esperar”, dice el primero, que había llegado hace más de una hora. Las historias subsiguientes se repiten en el mismo tenor.

En cambio, en “la otra” fila, la que se hace dentro del predio, no se acumulan más de cinco rodados y todo parece marchar sobre rieles por el motivo contrario: “Acá están los que sacaron turno, que son los que tienen prioridad”, acota la misma fuente.

De esta forma, más allá de que se puede hacer la VTV sin haber solicitado un turno, queda bien en claro que conviene hacerlo para que un control anual obligatorio que dura “alrededor de veinte minutos” no se vuelva un verdadero martirio. El trámite se puede hacer por el sitio web oficial o llamando por teléfono a la planta que uno desee ir.

En el caso de Loma Verde, el número es el (0348) 4494447 y los horarios de atención son de 8 a 13 y de 14 a 17, de lunes a viernes, en tanto que el sábado atiende de 8 a 12.

Sobre la VTV

La Verificación Técnica Vehicular es el control periódico del estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de los automotores. En todo el mundo, millones de vehículos la realizan obligatoriamente como requisito para circular. En nuestro país, está prevista en la legislación vial nacional y provincial.

Para ello, la Provincia de Buenos Aires ha dividido su territorio en once zonas VTV, donde se presta el servicio bajo el sistema de concesión privada con pago de canon al Estado provincial.

La provincia, asimismo, controla la presentación del servicio a través del Ente Regulador de la Verificación Técnica de Vehículos dependiente del Ministerio de Vivienda, infraestructura y Servicios Públicos.

A partir del año 2001, las empresas concesionarias VTV han comenzado a prestar servicio bajo normas de calidad ISO 9001:2008.

En la actualidad, la VTV de un vehículo standard –hasta 2.500 kilos- cuesta $876, 97, y la de una motocicleta $263,09. Se puede pagar en el lugar en efectivo o con tarjeta de crédito.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











