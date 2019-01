Ahora dicen que el joven de Garín tiene un cuadro de neumonía y no hantavirus

En las últimas horas, la clínica donde se encuentra internado le dio un nuevo diagnóstico a su familia. “Quiero que me digan la verdad”, exigió su madre. Mientras tanto, el operario de la empresa FV continúa en terapia intensiva.

A la espera de que se conozcan los resultados de los análisis que se llevarán a cabo en el instituto Malbrán de Capital Federal, todo es incertidumbre y confusión alrededor del estado de salud del garinense Pablo Mediavilla (26).

Desde el lunes a la noche el joven -hijo de un ex combatiente de Malvinas- se encuentra internado en la terapia intensiva de la clínica privada Fátima, en Belén de Escobar, por un aparente caso de hantavirus que habría contraído en la fábrica de grifería en la que trabaja.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un cambio de diagnóstico: desde el sanatorio ahora sostienen que lo que padece no es el virus producido por las ratas colilargas sino una grave neumonía

“Anoche (por el martes) me dijeron una cosa y hoy me dicen que tiene neumonía. Quiero que me digan la verdad”, sostuvo la madre del joven, Roxana, con una mezcla de dolor y bronca por la situación que está viviendo su hijo.

“Dijeron que hubo un malentendido y me están negando que es hantavirus. Ojalá no sea así, yo quiero creerlo, pero se están tapando muchas cosas”, agregó frente a los micrófonos y las cámaras de varios medios nacionales, que rápidamente se hicieron eco del caso.

“Si es una neumonía, ¿por qué le piden a la familia que venga con tanta urgencia a hacerse estudios?”, continuó la mujer, en una clara muestra de fastidio con las autoridades de la clínica. Desde que su hijo ingresó a terapia intensiva ya le diagnosticaron una peritonitis, tuberculosis, neumonía, hantavirus y, nuevamente, neumonía.

Según las últimas informaciones, el joven continúa en grave estado. Se encuentra en coma inducido, entubado y con problemas en sus dos pulmones, el corazón y el hígado, aunque en las últimas horas manifestó una leve mejoría.

A su vez, tanto su esposa, Mariana Pérez, como su hija, de 4 años, fueron a hacerse estudios preventivos, ya que manifestaron algunos síntomas similares.

Hantavirus: FV licenció al personal de su planta de Villa Rosa. La empresa suspendió las actividades hasta que se sepa si un operario contrajo la enfermedad en sus instalaciones. “Hay que esperar los resultados de instituto Malbrán”, expresó un vocero. https://t.co/hDiz7FUvKd pic.twitter.com/KSjSUJnQOk — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) January 16, 2019

Por su parte, el secretario de Salud del Municipio, Juan Ordonez, afirmó que “por el momento, lo que se sabe es que tiene un cuadro compatible con una enfermedad respiratoria grave”.

A pesar de que el brote de hantavirus surgido en la localidad de Epuyén, de la provincia de Chubut, generó un estado de alerta nacional -magnificado por los medios-, el funcionario llamó a mantener la calma. “Es algo normal, se dan cien casos por año en todo el país”, explicó a Escobar TV.

Sin embargo, difícilmente la familia de Mediavilla pueda mantener la tranquilidad. El joven, que se habría contagiado mientras limpiaba un depósito de la fábrica FV, ubicada en la localidad de Villa Rosa, perteneciente al partido de Pilar, aún pelea por su vida.

“Me aferro al 20% de probabilidades de que viva”, concluyó su madre, esperanzada.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar











