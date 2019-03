Desenchufada: Una joven de Maschwitz participó de un curioso reality show

Macarena Fuentes tiene 30 años y aceptó el desafío de estar 48 horas sin celular ni acceso a internet. El experimento forma parte de <i> The Disconnected Challenge </i>, un programa que saldrá al aire el miércoles 27 en <i> Discovery </i>.

Es difícil imaginar qué sucedería si a cualquier persona se le pide que por 48 horas abandone su celular y cualquier tipo de conexión a internet. Eso ocurre en The Disconnected Challenge, un reality que saldrá la semana que viene en Discovery Channel y cuenta con la aparición de una vecina de Ingeniero Maschwitz.

El objetivo es mostrar cómo reaccionan los participantes mientras intentan resolver por sus propios medios todas las dificultades que surgen en su rutina diaria sin conectividad.

Macarena Fuentes (30) viene en Maschwitz, es bailarina y forma parte del desafío junto a un estudiante de publicidad brasileño de 20 años y una wedding planner mexicana de 49.

“Estar en un reality así fue raro, con muchas sensaciones encontradas, ya que hacía mucho tiempo que no estaba sin utilizar el teléfono”, confesó la joven a Clarín.

Según sus propias palabras, es adepta a salir a correr y comer afuera con amigos. En su rutina diaria, el celular oficia de despertador, reproductor de música, GPS, agenda, medio de entretenimiento y de información sobre posibles castings.

Durante este experimento televisivo, Fuentes tuvo que ingeniarse para cumplir sus tareas diarias sin necesidad de ninguna herramienta tecnológica. Eso le sirvió para darse cuenta de que es “un poco adicta al teléfono” y de que puede combatir el aburrimiento leyendo algún libro o hablando con gente conocida.

“Dejé de estar enajenada con la pantalla para comenzar a charlar y escuchar a mis amigos sin la necesidad de escaparme a través del teléfono”, sostuvo.

Sin embargo, la estudiante de danzas maschwitzense padeció abstinencia de celular. “Al principio fue rarísimo. Me di cuenta de que lo usaba muchísimo, ya que hago todo desde el teléfono. Estaba desconcertada y hasta con mal humor. No me acordaba ni dónde bajarme del colectivo para volver a mi casa”, reconoció, sonriente.

“Me di cuenta de que nadie se va a morir por estar sin celular, es cierto, pero estar sin él te complica la vida. Por eso pido que no vivamos sin teléfono. Sin el celular no se puede vivir. Solo hay que ser conscientes de cuándo utilizarlo”, alertó tras su experiencia.

A medida que pasaban las horas, tanto Fuentes como los demás personajes notaban cambios en su comportamiento y descubrían cómo hoy los dispositivos inteligentes lograron convertirse en una herramienta imprescindible para desempeñarse tanto laboral como socialmente.

El reality, que se emitirá el miércoles 27 a la noche por Discovery, cuenta con la participación del neurocientífico Andrés Rieznik y es parte de la campaña de “Phone Life Balance”, llevada adelante la compañía estadounidense Motorola.

