Apartaron a dos policías involucrados en la muerte de Jesús Dos Santos

Se trata de dos jóvenes oficiales de la DDI de Zárate-Campana. Se confirmó que viajaban en el auto que presuntamente habría chocado al joven motociclista de Loma Verde, en febrero de 2017.

A más de dos años del caso que conmocionó a Loma Verde, se conoció un dato tan importante como revelador: la Policía Bonaerense separó de la fuerza a dos de los tres efectivos sospechados de estar involucrados en el accidente que acabó con la vida del motociclista Jesús Dos Santos (20), ocurrido en febrero de 2017 en el kilómetro 59 de la autopista Panamericana.

La novedad fue informada por la propia madre del joven a El Día de Escobar. “Me llamaron de Asuntos Internos para decirme que los apartaron de la fuerza sin goce de sueldo mientras dure la investigación. Yo había mandado una carta pública a Cristian Ritondo -ministro de seguridad provincial-, pero no sé si fue por eso o qué”, expresó Verónica Rojas, esperanzada con que esta noticia la acerque más a su reclamo de justicia.

Los oficiales en cuestión se llaman Juan Martín Espíndola y Emilio Mongillot, de 23 y 21 años, respectivamente. Ambos se desempeñan en la Dirección de Drogas Ilícitas (DDI) de Zárate-Campana y viajaban en el vehículo marca Volkswagen de color negro que, según la hipótesis de Rojas, habría chocado a la moto Honda Titán color rojo que conducía su hijo, quien falleció tras salir despedido del rodado y golpear violentamente contra el asfalto, en la calurosa mañana del jueves 23 de febrero.

“Según tengo entendido, ellos están imputados, pero no procesados. Ya prestaron declaración indagatoria, pero para nosotros mintieron: dijeron que vieron a Jesús cuando los pasó con la moto y que después vieron el accidente, que ellos no fueron. ¿Cómo puede ser? Si el ABL -sistema de rastreo satelital que utiliza la Policía- dice que a esa hora estaban ahí…”, explicó Rojas, aduciendo que los oficiales declararon eso porque “se quieren sacar el problema de encima”.

Asimismo, se confirmó que en el auto que era utilizado de incógnito por la DDI viajaba una tercera persona: la capitana Mónica Isabel Salinas, quien, extrañamente, no fue separada de la fuerza. “Ella no, porque tiene chapa”, señaló la vecina lomaverdense, quien volvió a exigirle al fiscal de la causa Gonzalo Ferreirós, de la UFI y Juicio N°5, más trabajo y celeridad “para que la causa no caiga en el olvido”.

“Le pido al fiscal Ferreirós que trabaje, que se ocupe de buscar los testigos oculares, que es algo elemental y todavía no lo tenemos”, señaló Rojas, con la angustia y el dolor que solo una madre puede sentir.

Por lo pronto, dos de los tres agentes presuntamente involucrados en la muerte de su hijo fueron separados de la Policía Bonaerense y eso puede resultar un muy buen indicio en su búsqueda de Justicia.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











