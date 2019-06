Malestar en Maquinista Savio por el cierre del segundo paso a nivel

Por motivos que aún se desconocen, la empresa Trenes Argentinos clausuró el cruce ferroviario de la calle Dinamarca, en el límite de los partidos de Escobar y Pilar. Vecinos y autoridades apuntan contra el gobierno nacional.

Sin previo aviso y de manera intempestiva, la empresa Trenes Argentinos clausuró este martes el paso a nivel de la calle Dinamarca, en el límite entre las localidades de Maquinista Savio (Escobar) y Lagomarsino (Pilar).

La medida fue llevada a cabo en horas de la mañana por personal de la sociedad ferroviaria dependiente del gobierno nacional y ante la atenta mirada de un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina, quienes custodiaron la zona para evitar potenciales incidentes.

La clausura del cruce ferroviario tomó por sorpresa a los vecinos de los barrios Amancay, El Triángulo -Savio- y San Cayetano -Lagomarsino-, linderos al paso a nivel en cuestión. Horas después generó una fuerte protesta en el lugar y, mayormente, en las redes sociales.

Los vecinos acusaron al gobierno nacional por el cierre del llamado “segundo paso a nivel” de la localidad, que es muy utilizado para conectar con el partido de Pilar y viceversa, ya que es la única opción al cruce ferroviario de la ruta 26, que por estas horas es el único abierto.

Haciéndose eco de los reclamos, la concejal oficialista Patricia De la Cruz también se sumó a la polémica y arremetió directamente contra Cambiemos, trayendo a cuento otras situaciones ocurridas en el último tiempo: “Primero te dan un cajero (automático) y después te lo quieren llevar a la Costa bajándote el precio como vecino y vecina. Luego quieren robarte tu identidad como saviense intentando el cierre del Correo. Ahora, como si fuera poco, nos cierran el paso nivel que conecta a dos barrios con el centro. ¿Qué tiene nuestra localidad que tanto le molesta al macrismo?”, expresó.

Otro grupo de vecinos, en tanto, prefirió dejar de lado la cuestión política y confía en que la clausura del paso a nivel obedece simplemente a una serie de mejoras que se ejecutarían en el improvisado paso a nivel de la calle Dinamarca.

De hecho, el cruce ferroviario no está habilitado como tal, ya que no cuenta con ningún tipo de señalización, barrera de seguridad ni banderillero, volviéndolo un lugar muy peligroso para los automovilistas y peatones. No obstante, todavía no se emitió ningún comunicado oficial al respecto.

En este marco, la localidad de Maquinista Savio cumple este miércoles su 45° aniversario con un motivo menos para festejar y un malestar bastante generalizado entre muchos de sus habitantes por esta situación.

Por Damián Fernández

