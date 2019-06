American Tower pagará $56 millones para empezar a operar en Escobar

View this post on Instagram

Polémica por la instalación de antenas de telecomunicaciones en Escobar. El Municipio cederá cien terrenos a una empresa para mejorar la conectividad. A cambio, percibirá unos $30 millones anuales. En votación dividida, el Concejo convalidó el acuerdo. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar