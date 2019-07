La escobarense Marian Farjat se lanzó como cantante y estrenó su primer videoclip

View this post on Instagram

Me vengo preparando para esto desde que tengo uso de razon nose si se dice así pero en fin desde que soy muy chiquitita, desde que tengo recuerdos, desde muy chica fui a canto, mis papas me mandaron cuando salia de la primaria porque algo me veían y agradezco eso! yo amaba el mundo artístico, era muy rebelde pero siempre AME cantar, actuar y bailar. Me acuerdo que siempre me miraba al espejo con un micrófono 🎤 me ponía a cantar bailar y actuar, siempre muy claro lo que quería ser de grande, hoy finalmente puedo lograrlo gracias a ustedes y gracias a mi, me siento muy orgullosa de la persona que soy y que puedo cumplir mis sueños, producir con 24 años mi primer video clip SOLA, sin ningún Manager, ni alguien que me banque atras, porq yo decidi meterme en este mundo, hacer esta carrera y mi condición fue siempre no molestar a nadie, ni familia, ni amigos, hacerlo SOLA por mi cuenta. Luchando contra viento y marea pero hoy dspues de 7 meses salió SALVAJE! Me acuerdo en el estudio con @yosoycarlix diciéndole quiero que se llame SALVAJE porque me siento salvaje, porque luche y lucho como un tigre para poder seguir, fue automáticamente que me sentí muy identificada que hasta me lo fui a tatuar en el brazo izquierdo con mi mejor amiga porque lo sentí, sentí esa conexión tan profunda con salvaje que va hacer de por vida y quiero llevarlo siempre conmigo. Fue como un revival para mi que en otro momento lo contare o cantare.. SALVAJE Lo grabamos en diciembre, un mes súper complicado porque ya es fin de año, pero lo más importante con un equipo hermoso❤️ fue un trabajo grupal, ame trabajar con gente tan linda, me acuerdo en mi casa en Escobar, un calor de morirse, cámaras, asistentes d cámara, maquilladora subiendo y bajando las escaleras, súper atentos , para que salga todo perfecto! NO dejen que nunca nadie se les ría en la cara, los tire abajo o les digan que no pueden hacerlo porque si se PUEDE, insistiéndo y con mucha perseverancia se puede, les juro que si se puede.. (sigue abajo👇🏻)