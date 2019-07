Por segunda vez, Escobar es sede del Mundial de Ornitología del Hemisferio Sur

View this post on Instagram

Escobar es sede del 49° Mundial de Ornitología del Hemisferio Sur. La exposición cuenta con 15 mil pájaros de diversas especies y continuará hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, en la Fiesta de la Flor. Hay venta de ejemplares y accesorios. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar