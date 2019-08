View this post on Instagram

Liberan en su hábitat a un carpincho que apareció perdido en Loma Verde. Una persona lo encontró cerca de la autopista y avisó a Temaikèn. Los profesionales del bioparque internaron al roedor y tiempo después lo liberaron en una reserva de Escobar. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar