De manera parcial, vuelve a funcionar el ramal de Victoria a Capilla del Señor

View this post on Instagram

Parcialmente, vuelve a funcionar el ramal Victoria-Capilla del Señor. Por ahora cuenta con 13 servicios diarios entre Garín y la localidad del partido de San Fernando. Todavía no pasará por Maquinista Savio y Matheu, porque las vías están en reparación. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar