Naturgy inauguró una red de gas para más de 200 familias en el barrio Parque Florido. La obra tiene una extensión de cinco kilómetros. Los vecinos podrán acceder a la conexión con un plan de pago de hasta 60 cuotas, a una tasa fija anual de 18% Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar