Vecino garinense está internado en San Isidro por un posible cuadro de coronavirus

Un hombre de 59 años oriundo de Garín se encuentra internado en una clínica privada de San Isidro con un aparente cuadro de coronavirus. El hombre había estado de viaje en Italia y regresó con síntomas de fiebre, por lo que se activó el protocolo para determinar si contrajo el virus.

Vecino de Garín está internado por un posible cuadro de coronavirus.

Tiene 59 años, viajó a Italia y regresó con síntomas compatibles. El viceministro de Salud de la provincia confirmó que se le realizaron estudios para corroborar si está contagiado.

El paciente, cuya identidad se mantiene en reserva, ingresó a la guardia del Sanatorio Las Lomas, de la localidad de San Isidro, en las últimas horas. Varios medios informan que habría visitado Italia durante una semana, entre los viernes 14 y 21, y al regresar habría manifestado síntomas compatibles con los causados por el Covid-19.

El viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, confirmó este miércoles a la noche que el hombre fue aislado y se le realizaron los estudios pertinentes a la espera de los resultados, que estarán en breve.

“Todavía hay que descartar que no tenga gripe. Es un paciente que tiene un cuadro de virosis respiratoria y que está en observación por eso. Ya se tomaron las muestras”, explicó el funcionario a la señal C5N.

No obstante, el paciente habría reconocido que no estuvo en contacto con personas que hayan tenido la enfermedad y que, incluso, no pasó por las zonas donde se haya notificado la presencia del virus.

Sin embargo, por su cuadro febril y su procedencia de Italia -el país europeo con más casos- se activó el protocolo que establece análisis para descartar el virus de la influenza, y una contraprueba para confirmar si es o no coronavirus.

Si el resultado es positivo, el paciente será aislado por un tiempo indeterminado. En caso contrario, será dado de alta y continuará con su vida normal.

Un virus que puso en alerta al mundo

El coronavirus es una enfermedad causada por un virus que se descubrió a principios de enero en China. Se transmite a través de gotas que se propagan al toser y pueden ser respiradas o infectar superficies que las personas tocan afectando al sistema respiratorio, según indicó la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

El período de incubación del virus, es decir, el tiempo que pasa desde que se contrae hasta que se registran síntomas, va de un rango de uno a catorce días. Lo más común es que dure cinco días. Por su parte, los primeros síntomas del coronavirus son fiebre junto a secreción o goteo nasal, tos, dolor de garganta y dificultad al respirar.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, informó este miércoles que hasta el momento no se registraron casos confirmados de coronavirus en el país. “No veo que por el caso de Brasil nosotros tengamos que cambiar algo. No hay que entrar en pánico. No queremos un pánico colectivo”, afirmó en conferencia de prensa.

“En China está perdiendo fuerza la enfermedad. Yo tengo la esperanza de que, si el coronavirus llega al país, lo haga tarde o, en todo caso, en un momento en que tengamos una respuesta terapéutica para controlarlo”, concluyó.

Mientras tanto, todos los aeropuertos adaptaron preventivamente el protocolo general. Las aerolíneas deben hacer un anuncio en vuelo, invitando y requiriendo a todos los pasajeros y tripulantes que manifiesten si están enfermos. Además, cada compañía aérea deberá firmar una declaración en la que debe informar si transportan pasajeros con alguna patología.

