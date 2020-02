Dio negativo de coronavirus el vecino de Garín que había viajado a Italia

Los estudios enviados al instituto Malbrán arrojaron un resultado aliviador y el hombre, de 59 años, ya fue dado de alta. Había ingresado a la guardia de un sanatorio de San Isidro con síntomas compatibles a los de la enfermedad.

Después de las dudas y la incertidumbre, llegó cierta calma: los estudios del vecino garinense que estaba internado con un aparente caso de coronavirus dieron negativo. Así se confirma que, hasta el momento, no hay casos de esta enfermedad en el país.

La noticia había estallado en las últimas horas y se propagó rápidamente por las redes sociales. Un hombre de 59 años oriundo de Garín había ingresado a la guardia del sanatorio Las Lomas, de San Isidro, con síntomas compatibles a los de los pacientes que están infectados con el virus Covid-19 (ver nota acá).

El hombre, llamado Mario Alberto Abiega, habría visitado Italia -el país europeo con mayor número de casos registrados- durante una semana, entre los viernes 14 y 21. Al regresar manifestó un cuadro de fiebre que obligó a las autoridades de la clínica a activar el protocolo de prevención establecido a nivel mundial.

En las últimas horas, desde el centro de salud sanisidrense dieron a conocer que las muestras enviadas al instituto Malbrán “resultaron negativas”, por lo que el hombre no presenta un cuadro de coronavirus.

“Queremos dar tranquilidad a la población. Desde un inicio, el paciente fue manejado con adherencia estricta a los protocolos internacionales de cuidados del paciente, su entorno y la privacidad de los datos”, expresaron en un comunicado.

El vecino garinense habría reconocido que no estuvo en contacto con personas que hayan tenido la enfermedad y que, incluso, no pasó por las zonas donde se notificó la presencia del virus. No obstante, al tener fiebre se procedió a internarlo, hacerle los estudios y esperar a los resultados.

Incluso el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, se había hecho eco del caso en una entrevista con la señal C5N. “Ya se tomaron las muestras, hay que descartar que no tenga gripe”, había afirmado (ver acá).

Al ser descartada la presencia del virus, Abiega ya fue dado de alta y continúa con su vida normalmente. No obstante, la psicosis y el miedo de gran parte de la población continúan vigentes.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios