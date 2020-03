Coronavirus: El vigilador agredido por el preparador físico es de Escobar

Su nombre es Gustavo Granucci, tiene 31 años y es oriundo del barrio Coprovi. Ahora está recuperándose de las lesiones y en cuarentena. El presidente de la Nación elogió públicamente su accionar y lo llamó para felicitarlo.

Dolorido por la golpiza sufrida pero reconfortado por el masivo reconocimiento recibido. Con esa mezcla de sensaciones se encuentra Gustavo Granucci (31), el vigilador privado que fue cobardemente atacado por un preparador físico en un edificio de Vicente López, a quien advirtió por intentar evadir su cuarentena obligatoria.

Granucci es oriundo del partido de Escobar, más precisamente del barrio Coprovi, donde vivió hasta hace unos años, cuando se mudó al distrito de San Martín. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Media Nº3 del barrio La Chechela y tiene un hijo de cuatro años.

El caso del que habló el país ocurrió este sábado a las 21:20 en un edificio de Rosales al 2700, en la localidad de Olivos (Vicente López), y quedó registrado por la cámara de seguridad de la garita de vigilancia. En el video se lo de discutiendo con Miguel Ángel Paz (40), un preparador físico recién llegado de Estados Unidos, a quien le está exigiendo que cumpla con la obligación de quedarse aislado durante dos semanas por haber estado fuera del país para evitar contagios de coronavirus.

“¿Me estás amenazando? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? ¡Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, lo increpó el preparador físico ingresando bruscamente a la garita de seguridad del Rosales Park Tower.

El vigilador apenas atinó a decirle que no estaba cumpliendo con el protocolo sanitario establecido. “Tomátelas de acá, salí de la guardia”, le advirtió, segundos antes de recibir una ráfaga de 19 trompadas.

El video rápidamente tuvo impacto en las redes sociales, al punto de llegar al presidente Alberto Fernández, quien anunció a través de Twitter que se ocuparía personalmente del caso y se comunicó con Granucci, a quien el domingo a la noche elogió al mencionar el caso durante una conferencia de prensa.

“Lo primero que hizo fue felicitarme por mi accionar para intentar frenar a ese animal. Después repudió totalmente la violencia y me dijo que saben dónde vive, cómo se llama y que ahora me quede tranquilo”, contó el vigilador al portal Infobae.

El empleado de seguridad escobarense dio entrevistas a diversos medios de comunicación nacionales en los que relató cómo se dieron los hechos. “Me insultó, me amenazó por el interno y luego me agredió en la garita, tras lo cual se quiso fugar, pero la policía lo frenó”, detalló a C5N.

“Tendrá que rendir cuentas ante la Justicia, porque yo como vigilador no puedo tocar a una persona. Este hombre se rió de la salud de cada uno de nosotros y con la salud no se juega. Que lo perdone Dios. Yo a una bestia así no la perdono”, concluyó el hombre, que actualmente reside en Villa Ballester.

Granucci permanece en su hogar haciendo reposo y recuperándose de las lesiones sufridas por el ataque, que incluyen el tabique de la nariz roto, golpes en la espalda y cortes en la nuca. Paradójicamente, deberá hacer cuarentena.

En cuanto a Paz, está cumpliendo prisión domiciliaria -y aislamiento- imputado en dos causas: una por atentar contra la salud de la comunidad y desobedecer la autoridad; otra por las lesiones que le causó al vigilador, un inimaginable héroe popular en épocas de coronavirus.

