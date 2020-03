Acusan a un fiscal de Escobar de quedarse con dinero de un pirata del asfalto

Se trata de Juan Facundo Flores, quien se encuentra apartado de su cargo preventivamente y con pedido de destitución. Un preso denunció que lo extorsionó para quedarse con u$s 17.000.

En Escobar, el Ministerio Público vive tiempos convulsionados. Lo que desde hace meses era un secreto a voces, ahora salió a la luz: el fiscal Juan Facundo Flores, especializado en piratería del asfalto, está apartado de su cargo y podría ser destituido. Está acusado de “defraudación por administración fraudulenta” y “falsificación o adulteración ideológica de documento público”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Buenos Aires, encabezado por el presidente de la Corte Suprema provincial, Eduardo de Lazzari, y conformado por abogados y legisladores, publicó la resolución en la que confirma por unanimidad los cargos y suspende de sus funciones por tiempo indeterminado al fiscal escobarense.

El documento, de 33 páginas y publicado el 20 de febrero, anuncia la decisión de embargarle el 40% del salario a quien fuera uno de los titulares de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº5 de Escobar.

La causa se inició con la denuncia de un recluso, quien afirmó que el funcionario lo extorsionó para no devolverle a su pareja una suma de dinero que había sido secuestrada en un allanamiento. Eran $13.000 y un poco más de u$s17.000, según declaró.

El denunciante es un reconocido pirata del asfalto. En su declaración afirmó que Flores lo recibió a solas en una oficina y redactó un acta en la que dejaba constancia de la entrega de ese dinero. Se la hizo firmar, pero la devolución nunca habría ocurrido.

“El dinero no me lo pidas, porque no está. Vos firmame este papel. Si me insistís con el dinero, no te voy a dar ningún beneficio y voy a hacer todo lo posible para que no te den nada”, le habría dicho Flores al denunciante, según declaró este último.

En el documento, la Procuración General de la Provincia, a cargo de Julio Conte Grand, denunció que el fiscal se “apropió indebidamente” del dinero que tenía en custodia y lo acusó de “incumplir abiertamente” con sus deberes de funcionario público.



Por otra parte, el organismo apuntó contra Flores por redactar un acta que “contenía aseveraciones falsas con el propósito de dar apariencia de legalidad”. También se cuestionó el hecho de haberle “entregado” la plata a una persona condenada, hecho que viola el artículo 12 del Código Penal.

“La maniobra de apropiarse ilegalmente del dinero que debía custodiar resulta a todas luces evidente, sumándose la vulneración a la transparencia que debía regir en el actuar del Ministerio Público Fiscal”, agregó la Procuración, a cargo de la denuncia.

Una fuente del ámbito judicial consultada por El Día de Escobar fue en la misma dirección y apuntó contra el investigador. “Nadie puede creer lo que hizo, es muy raro. Todo el mundo, desde un juez de la Corte hasta un empleado, sabe que jamás se le puede entregar documentación o plata a un preso”, explicó.

En principio, Flores se defendió de las acusaciones cuestionando la idoneidad del denunciante y calificando sus declaraciones de “inconsistentes”. Aseguró que el recluso nunca se quejó por la situación en los días y semanas posteriores al hecho y alegó que la denuncia lo “obligaba” a excusarse de cualquier causa futura en la que el denunciante estuviera involucrado.

Por último, denunció que la investigación tiene una “clara ausencia de objetividad vulnerable de las garantías constitucionales básicas” y que contiene afirmaciones propias de una sentencia y no de una acusación.

El mismo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses se encargará de llevar a cabo el juicio político al fiscal Juan Facundo Flores, uno de los titulares de la UFI Nº5 de Escobar junto a Paula Gaggioti, quien también está complicada en la Justicia por otras causas.

