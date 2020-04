View this post on Instagram

En Escobar, la multa por incumplir el aislamiento social sería de $150.000. Quienes sean encontrados circulando sin autorización tendrán que enfrentar una durísima pena. La misma sanción regiría para los comerciantes que transgredan los precios máximos. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar