Se conmemoró en Escobar el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. El Intendente encabezó un acto muy sencillo junto a un puñado de funcionarios y concejales. En la guerra con Gran Bretaña murieron 649 argentinos, entre ellos cuatro escobarenses. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar