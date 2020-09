Coronavirus en Escobar: A seis meses del primer caso, hay más de 5.500 contagios

Actualmente hay un promedio de 99 infectados por día y una muerte cada 10 horas. Sin embargo, la cantidad de contagios cada 100 mil habitantes y el índice de letalidad están muy lejos de los municipios más críticos de la provincia.

Pareciera que pasaron años, pero recién transcurrieron seis meses desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en el partido de Escobar. Al igual que ocurrió en varios puntos del país y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los números de la pandemia crecieron exponencialmente a medida que fueron pasando las semanas, mientras se espera por una vacuna que, con suerte, llegaría en el primer trimestre de 2021.

El 23 de marzo pasado (ver nota acá) se había dado a conocer el contagio de Marisa Saravia (32), una enfermera que vive en el barrio Lambertuchi, en Belén de Escobar. Según se supo, habría contraído la enfermedad trabajando en el hospital Austral, en el partido de Pilar, a través de unos de los pacientes que atendió: “Cuando me llaman y me dicen que dio positivo, se me vino el mundo abajo”, reconoció tiempo después.

La joven trabajadora de la salud -casada y con dos hijos de 3 y 7 años- estuvo más de dos meses en tratamiento. Su cuadro clínico no fue complejo, pero padeció fiebre, cefaleas y pérdida del olfato. Tras quince días de internación, aislamiento y 11 hisopados (9 positivos y 2 negativos), finalmente recibió el alta a fines de mayo (ver nota acá).

El de Saravia fue el primero de miles de casos confirmados de Covid-19. De hecho, hasta este miércoles se llevan contabilizados 5.571, según los reportes de la Mesa Local de Emergencia Sanitaria. De ese total, 2.973 personas (53%) ya se recuperaron, 2.464 están cursando la enfermedad y 134 perdieron la vida.

Los números marcan que en estos seis meses se promediaron 31 contagios por cada 24 horas: en marzo hubo 6 casos totales (0,2 por día); 39 en abril (1,3); 113 en mayo (3,64); 379 en junio (12,2); 1.061 en julio (34,2); 1.801 en agosto (58,1); y 2.172 en lo que va de septiembre (98,7).

La misma evolución siguieron los fallecimientos. Tomando en cuenta los últimos 180 días, hubo una muerte cada 32 horas. Entre abril y junio se registraron 23 decesos (uno cada cuatro días); 19 en julio (uno cada dos días) y 41 en agosto (uno cada 18 horas). En lo que va de este mes, con 51 casos fatales, hay una muerte por coronavirus cada 10 horas. El promedio de edad de las personas fallecidas es 72 años.

A pesar de estos números, el distrito tiene un tasa de incidencia relativamente baja. Hasta el momento, la media bonaerense es de 2.151 contagios cada 100 mil habitantes. Escobar está 32º, con un promedio de 2.184. El registro nacional, en tanto, es de 1.437 infectados cada 100 mil personas.

Por otra parte, Escobar tiene una tasa de letalidad -cantidad de personas fallecidas sobre el total de personas infectadas- de 2,4% y está en el 43° puesto de toda la provincia. Hipólito Yrigoyen (11,1%), Carlos Casares (8,3%) y Pellegrini (6,9%) son los municipios más complicados en esta estadística.

La letalidad media bonaerense es de 2,2%, mientras que a nivel nacional es de 2,1%.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

