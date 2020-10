Rocío Fernández participó de una reunión del programa Argentina contra el Hambre

La defensora del Pueblo propuso replicar el plan Escobar sin Indocumentados, para que todas las personas puedan acceder a la asistencia estatal. Y fue invitada a participar del registro nacional de menores en estado de vulnerabilidad.

En su doble carácter de defensora del Pueblo de Escobar y secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Rocío Fernández participó este lunes de una reunión de la Comisión de Acceso a los Alimentos, en el marco del programa nacional Argentina contra el Hambre.

El encuentro, que se realizó de manera virtual, contó con la participación del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y de la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, entre otros funcionarios del sector público, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones educativas y sindicatos.

En su intervención, Fernández puso a disposición la experiencia del programa Escobar sin Indocumentados, que a partir de 2014 se llevó a cabo desde la Defensoría para abordar la problemática de personas NN (ver nota acá).

“Al carecer de identidad jurídica, no cuentan con la debida inscripción registral y, por ende, no pueden acceder a las diferentes estrategias que acciona el Estado Nacional, como es el caso de los niños y niñas que no acceden a la AUH, en virtud de que uno de sus padres es NN”, explicó.

Ante su propuesta, la funcionaria escobarense fue invitada por Tolosa Paz para participar de la comisión que desarrolla un registro nacional de menores en estado de vulnerabilidad, que al momento se calcula que unos 30 mil en todo el país.

