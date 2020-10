Incendio y pérdidas totales en una humilde vivienda del barrio La Chechela

El fuego arrasó por completo la precaria construcción, donde dormían dos nenes y su abuela, quienes resultaron ilesos. La familia necesita chapas, madera y tirantes para volver a tener su techo propio.

Una vivienda del barrio La Chechela, en Belén de Escobar, fue literalmente devastada por las llamas este miércoles a la mañana y la familia que la habitaba está buscando materiales para poder reconstruirla.

El siniestro se produjo minutos antes de las 6 en un domicilio de la calle 9 de Julio al 1233, entre Almafuerte y José Hernández, donde dormían dos nenes junto a su abuela, quienes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas ni quemaduras.

En el mismo terreno hay otras tres casas, todas construcciones sencillas y de la misma familia. El fuego no llegó a propagarse a ellas ni a las propiedades linderas. “Comenzamos a cargar y tirar baldes de agua junto a vecinos que se acercaron a ayudar hasta que llegaron los bomberos”, expresó a El Día de Escobar el tío de los chicos, Andrés Roa.

También agradeció al personal de Prevención Comunitaria y de Defensa Civil, que colaboró para evitar daños y pérdidas materiales mayores cuando todo era desesperación. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos.

La madre de los nenes no estaba con ellos porque había salido a trabajar. Es empleada doméstica y recientemente pudo reincorporarse a esa tarea, que estuvo restringida hasta hace pocos días por la pandemia de coronavirus.

En la casa incendiada no quedó nada, sólo escombros y cenizas. Pero la solidaridad no se hizo esperar. “De todos lados empezamos a recibir ropa, mercadería y cosas para los nenes. Estamos súper agradecidos con la gente, es algo impresionante”, destacó Roa. No obstante, lo que necesitan ahora son los materiales para que los nenes y su madre vuelvan a tener un techo propio.

“Con madera, chapas y unos tirantes, nosotros nos arreglamos para que ella pueda ir guardando las cosas que recibimos. Los muebles y los electrodomésticos hoy no importan. Lo material va y viene. Gracias a Dios estamos todos bien y la solidaridad de la gente nos da mucha fuerza”, afirmó el muchacho, con gratitud y optimismo a pesar de la desgracia que su familia debió vivir esta semana.

Quienes estén en condiciones de colaborar con estos materiales -no hace falta que sean nuevos- pueden acercarlos personalmente o llamar al (0348) 15-5604-1640 (Paula Ortiz). Quien lo haga, tendrá garantizada la inigualable satisfacción de dar y ayudar.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios