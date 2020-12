¿Fin de los escándalos? Echaron a Yao Cabrera de un country de Maschwitz

Las andanzas del youtuber uruguayo llegaron a su fin en el barrio náutico San Marco. En los últimos días había fingido que lo asesinaban, organizó una manifestación en el Obelisco y fue detenido por la Prefectura en un allanamiento.

Los vecinos del barrio privado San Marco respiran aliviados. En los últimos días, el controvertido youtuber Yao Cabrera (23) abandonó de manera definitiva la vivienda que alquilaba en ese country náutico de Ingeniero Maschwitz. No trascendió cuál será el nuevo destino, pero está claro que allí ya tiene la entrada vedada.

La partida del influencer uruguayo se desencadenó tras una semana frenética, en la que llegó a fingir absurdamente su asesinato y organizó una manifestación en el Obelisco, donde cientos de supuestos seguidores lamentaban su muerte Incluso cortaron el tránsito en el microcentro porteño, frente a un fuerte despliegue de la Policía de la Ciudad.

Su absurdo y provocativo periplo, con varias causas judiciales en trámite, derivó en un allanamiento de la Prefectura Naval, donde fue detenido. Fue la gota que rebasó el vaso.

Durante el último fin de semana, los jóvenes que vivían con Cabrera en la denominada Mansión Wifi debieron ingresar individualmente a retirar sus pertenencias y dejar la propiedad.

Mientras tanto, la dueña de la casa que habitaba denunció públicamente que el uruguayo aún debe dos meses de alquiler y más de $1 millón de expensas, principalmente de multas por haber incumplido las normas de convivencia de San Marco.

“Destruyeron mi casa totalmente, porque estaba habitada por 25 personas hace más de año y con un comportamiento muy peculiar”, afirmó la propietaria del inmueble, Celeste Núñez, en una entrevista con TN.

“El contrato se venció el 31 de julio y ellos usaron el DNU del Gobierno para quedarse. Pero para ellos no aplica, porque tienen un montón de dinero. Deben expensas, no pagan la luz, no pagan el gas… Viven gratis”, expresó la mujer, que recurrió a varios medios de comunicación para lograr el desalojo de Cabrera y su troupe.

Fiel a su estilo, la partida de Cabrera no fue sin antes quedar envuelto en un nuevo escándalo.

Casi como si fuera una profecía, el joven uruguayo terminó haciendo realidad lo que ficcionó en sus videos. Tantas veces hizo la pantomima de ser detenido, que finalmente la semana pasada eso terminó cumpliéndose, cuando efectivos del grupo Albatros allanaron el miércoles a la madrugada la Mansión WiFi y lo demoraron a él y a otras 32 personas, muchas de ellas menores de edad.

Durante el procedimiento, dispuesto por el juez federal Adrián González Charvay, el personal de Prefectura incautó 24 teléfonos celulares, 5 notebooks, más de 13.000 dólares, cheques y 65 gramos de marihuana.

La novia del youtuber, Candela Díaz, lo defendió ante las cámaras de TN. “No se justifica lo que están haciendo. Estamos hace más de 12 horas acá y es horrible para nosotros”, declaró desde la base que la Prefectura tiene en Escobar, a orillas del río Paraná.

“No somos delincuentes. No sé qué esperaban: ¿encontrarse con Pablo Escobar y millones de dólares? ¿Algo para imputarnos? Si fuéramos todo lo que nos acusan, estaríamos presos”, sostuvo la joven. Es que a Cabrera también se lo acusa de ser el mascarón de proa de una organización de estafas piramidales, entre otros delitos que se le achacan.

Sin embargo, su abogado, Alejandro Cipolla, aseguró que el uruguayo “no tiene ninguna causa en trámite”. “Todas las denuncias fueron desestimadas y ni siquiera llegó a ser indagado. Solamente se le notificó la composición de la causa y sigue siendo nada más por violación de la cuarentena”, indicó.

Lo cierto es que la estadía de Yao Cabrera en Maschwitz llegó a su fin. En poco más de un año y medio, supo ser noticia por pelearse a golpe de puños con un vecino (ver nota acá), organizar fiestas clandestinas en plena cuarentena (ver nota acá), su enfrentamiento con el intendente Ariel Sujarchuk (ver nota acá) y un posterior arrepentimiento artificial que difundió en sus redes sociales (ver nota acá) .

Cuando vieron salir el camión de mudanzas, los vecinos del barrio San Marco recuperaron la tranquilidad.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

