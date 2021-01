Licencias de conducir: Marcha atrás del Municipio con un polémico requisito

La directora ejecutiva de la Agencia de Tránsito,Transporte y Seguridad Vial aseguró que ya no se exige tener las tasas al día para realizar el trámite. “Hubo una confusión, un malentendido, y se comunicó de manera errónea”, reconoció.

“Tener deudas por tasas municipales o infracciones de tránsito no es un obstáculo para obtener o renovar la licencia de conducir”, afirmó este miércoles a El Día de Escobar la directora ejecutiva de la Agencia Municipal de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Verónica Sabena. No obstante, la funcionaria reconoció que “hubo una confusión” interna y que por eso se llegó a plantear como requisito la presentación de un certificado de libre deuda a quienes tuvieran que realizar el trámite.

En los primeros días del mes, varios vecinos del partido de Escobar expresaron en las redes sociales su rechazo a esta medida, que nunca fue anunciada de manera oficial pero que se conoció inicialmente a través de una publicación de la Dirección de Licencias de Conducir. La misma avisaba que para tramitar el registro primero se debería gestionar un certificado fiscal (libre deuda) ante la Agencia Municipal de Ingresos Públicos (AMIP).

“A partir del 21 de enero será requisito presentar un certificado fiscal que se solicitará en la oficina de AMIP”, decía una publicación de esa dependencia en WhatsApp. La captura de esa imagen circuló ampliamente en Facebook. Además, el requisito también figuraba en la guía de trámites online del sitio web del Municipio.

El certificado fiscal es un documento que el Ejecutivo suele requerir como filtro antes de iniciar diversos trámites administrativos. Sólo pueden obtenerlo, previo pago de $250, quienes no registren deudas tributarias exigibles a nivel local; o sea, que estén al día o que tengan deudas regularizadas en planes de pago.

Esta facultad de la Intendencia es relativamente nueva, ya que data de 2019 la posibilidad de “solicitar el Certificado Fiscal, Certificado de Libre Deuda o la Certificación de Situación Regular respecto de los tributos municipales y multas contravencionales, bajo las formas y condiciones que establezca el Departamento Ejecutivo, a aquellos sujetos que impulsen trámites de cualquier índole”, según expresa el artículo 29 de la Ordenanza Fiscal, en su inciso g.

Además, advierte que “la falta de pago o regularización de los tributos municipales adeudados podrá ser considerada causa suficiente para impedir la prosecución de los respectivos trámites”. Este último párrafo, por demás controvertido, fue agregado en 2020, pero hasta ahora no se había extendido a las licencias de conducir.

La exigencia del certificado fiscal para gestionar la licencia de conducir generó un rechazo unívoco entre los vecinos, que cuestionaron la dudosa legalidad de la medida y la voracidad tributaria implícita en este requisito.

Hasta donde se sabe, el único antecedente de este estilo data de hace unos años en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, pero la disposición fue declarada inconstitucional y quedó sin efecto.

El Día de Escobar publicó este martes en su cuenta de Instagram la obligatoriedad de estar al día con las tasas municipales para poder tramitar la licencia de conducir. Horas después, el Municipio eliminó ese requisito de su guía de trámites online.

“Fue un error, una confusión, justo en esos días estábamos con un cambio de autoridades en el área y evidentemente algo se malinterpretó”, explicó Sabena, quien cuando empezó a circular esta información se encontraba como intendenta interina ante la licencia por vacaciones de Ariel Sujarchuk (ver nota acá).

La titular de la Agencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, de la cual depende la Dirección de Licencias, admitió que “obviamente hubo un error y se comunicó de manera errónea”.

“Puede haber sido un malentendido cuando se comunicaron ciertos cambios en los procedimientos”, sostuvo, ensayando una explicación.

La funcionaria aseguró que para obtener o renovar la licencia de conducir no es necesario presentar un certificado fiscal. “Si la persona tiene alguna deuda, se la pone en conocimiento y a partir de ahí tiene dos opciones: puede decidir regularizarla a través de un plan de pago o no. Pero eso no es un obstáculo para que pueda hacer el trámite”, enfatizó.

Fuente: El Día de Escobar

