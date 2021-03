El puerto regasificador de Escobar recibirá 24 cargamentos de GNL

En la primera licitación de 2021, la empresa estatal IEASA adquirió buques por un monto de u$s 330 millones. Llegarán entre mayo y septiembre y serán utilizados para cubrir la demanda invernal. No se descarta que haya una segunda compra.

De cara al invierno, con la llegada de temperaturas más frías y un pronunciado incremento de la demanda, el puerto regasificador de Belén de Escobar volverá a operar durante 2021 para abastecer a hogares y empresas del Gran Buenos Aires. En un principio, el buque instalado a orillas del río Paraná de las Palmas recibirá 24 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) provenientes del exterior.

La compañía estatal Integración Energética Argentina (IEASA) -ex ENARSA- licitó en las últimas semanas la importación de más de 1.400 millones de metros cúbicos. El costo total para el Estado será de 330 millones de dólares, un precio promedio cercano a los US$ 6,5 por millón de BTU (British Thermal Unit, unidad utilizada para medir este tipo de hidrocarburos).

Según informaron diferentes medios especializados, la Secretaría de Energía consiguió un mejor precio del que se esperaba en la previa a la licitación, cercano a los u$s 7,25 por millón de BTU. Es decir, hubo un ahorro de alrededor del 10% en el valor abonado.

“Estamos muy satisfechos con esta licitación, en la que participaron empresas de GNL de primer nivel y hemos obtenido un precio que superó nuestras expectativas, ya que es inferior al que se venía analizando en el mercado internacional”, manifestó el titular del organismo dependiente del Ministerio de Economía, Darío Martínez.

No obstante, los montos que pagará IEASA serán un 123% más elevados que los del año pasado, cuando abonó u$s 189 millones por 33 cargamentos y 1.800 millones de metros cúbicos de gas. En aquella ocasión, el precio promedio fue de u$s 2,91 por millón de BTU.

Los cargamentos serán provistos por barcos de la empresa británica BP (15 unidades), la holandesa Gunvor (5), la francesa Total (2), la singapurense Trafigura (1) y la española Naturgy (1). Todos ellos arribarán a las costas escobarenses entre mayo y septiembre.

De la licitación participaron 14 compañías. Las ganadoras de la compulsa tendrán por finalidad completar la demanda prioritaria de invierno que no se alcanza a cubrir con el gas de producción interna ni con el importado desde Bolivia.

Hasta el momento, no se informó si realizarán nuevas subastas para comprar más gas natural en los próximos meses, teniendo en cuenta que aún faltan cubrir casi dos tercios de la demanda invernal estimada. No obstante, varias fuentes confirmaron que IEASA prevé adquirir un total de 40 cargamentos de GNL.

A su vez, próximamente se volverá a instalar el puerto regasificador de Ingeniero White (Bahía Blanca), que recibirá 15 barcos metaneros. Así, el Estado adquiriría 55 cargamentos en todo el año: un 55% más que en 2020.

Todo esto se da mientras el buque instalado en 2010 en Escobar sigue envuelto en un mar de incertidumbre. Después de haber sido clausurado en octubre (ver nota acá) por un informe pericial que advertía sobre “riesgos de catástrofes”, la misma Justicia Federal de Campana volvió a habilitarlo a principios de año (ver nota acá). La pelota pasó a la Cámara Federal, que será la que deba definir qué sucederá.

Por lo pronto, se estima que Argentina necesitará al menos unos 2700 millones de dólares para costear el consumo de gas de este año.

Fuente: El Día de Escobar

