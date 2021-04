Sujarchuk habló de volver a Fase 1 y propuso “un cierre corto de 14 días”

El intendente aseguró estar “preocupado de verdad” por el avance de la segunda ola de coronavirus. Y reconoció haber cambiado de opinión “porque la curva de contagios es una pared vertical”. “No tenemos más camas”, remarcó.

Desde la semana pasada el intendente Ariel Sujarchuk se convirtió en uno de los jefes comunales con mayor exposición mediática tras haber anunciado que el sistema de salud pública local ya no disponía de camas de internación en terapia intensiva para pacientes con Covid-19. Ahora, volvió a la palestra al proponer una cuarentena “selectiva” y “corta” para frenar el avance de la segunda ola de contagios.

“Se puede volver a una Fase 1 selectiva con algunas actividades que sigan funcionando”, planteó Sujarchuk, quien consideró que hay que realizar más restricciones ante la desbordante situación del coronavirus.

El jefe comunal expuso que “la actividad comercial puede ser reducida con un cierre más temprano y debe haber presencialidad en las escuelas, pero no actividades extraescolares”.

“Si hace 20 días me hacían esta pregunta no estaba de acuerdo. Cambié de opinión porque la curva de contagios es una pared vertical. No tenemos más camas. El sistema se saturó más temprano de lo previsto”, alertó en declaraciones a CNN Radio.

También se refirió a las 45 camas de internación para enfermos de coronavirus que se agregarán al sistema local, 30 de las cuales estarán en la UDP de Garín: “Mandé a construir 50 camas más, pero no podemos fabricar recursos humanos. Tuvimos que derivar pacientes a San Antonio de Areco”, sostuvo.

“El cierre tiene que ser realmente corto. No más de 14 días”, insistió Sujarchuk, para luego reconocer que las autoridades “fallaron en la conciencia general”.

“Sigue habiendo fiestas clandestinas y reuniones sociales que tendrían que evitarse. La señal tiene que ser clara y contundente”, arremetió, exento de autocrítica a pesar de haber organizado eventos no permitidos por el contexto de pandemia, como el festejo de fin de año del PJ en el Centro Lusitano de Escobar, con más de mil invitados.

“Esto es grave y sucede en muchos otros países del mundo. Necesitamos un cierre corto de 14 días y con asistencia del Estado a los sectores más vulnerables. Estoy preocupado de verdad y no soy tremendista”, remató el alcalde escobarense, que este lunes supervisó un operativo del programa DetectAR en Maquinista Savio.

“La preocupación es muy alta y estamos tomando todas las medidas que hay a nuestro alcance. Debemos cuidarnos y tomar conciencia colectiva de que existe un momento de crisis sanitaria general”, expresó al término de esa actividad, donde estuvo acompañado por el secretario general del Municipio, Alberto Ramil; y el secretario de Salud, Juan Manuel Ordoñez, entre otros funcionarios locales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios