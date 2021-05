El triste relato del joven que cayó con su auto en un zanjón de la ruta 25

“Espero que alguien se haga cargo, porque a mí me arruinaron”, expresó el conductor, que trabaja de distribuidor y perdió toda la mercadería que llevaba. “Mi auto está arruinado, mi esfuerzo tirado a la bosta”, manifestó, indignado.

El temporal de este lunes a la tarde en el partido de Escobar trajo consigo un desafortunado hecho sobre la ruta provincial 25, en la localidad de Matheu. Producto de la gran cantidad de agua que había caído sobre la calzada, un joven conductor no alcanzó a ver un zanjón lindero al camino y terminó encajado de lleno con su vehículo.

Las imágenes, en las que se ve al rodado -un Chevrolet Corsa City, modelo ’97- como si se hubiese hundido en el suelo, tuvieron alto impacto en las redes sociales (ver nota acá). La zanja ubicada sobre la calle Los Mandarinos no es nueva, pero es una verdadera trampa en circunstancias como estas.

Horas después de haber padecido este mal momento, el conductor descargó su indignación y bronca en las redes sociales, donde dio su versión del accidente y reclamó una respuesta de las autoridades.

“Estás entregando paquetes en Escobar y te encontrás con este lago artificial. Te das un golpe, caés y el agua comienza a entrar. Los paquetes se arruinaron; solo pensé en mis documentos, mi teléfono y salí”, detalló el joven, llamado Nicolás Pincus.

“Estuve ahí durante horas esperando para que lo sacaran. Hace un rato llegué a casa y sigo sin poder creerlo, mi auto está arruinado, mi esfuerzo tirado a la bosta”, continuó, con la indignación a flor de piel.

“No compre un auto para irme a pasear, hacer facha o ir a buscar a mis amigos para salir de joda. Lo compré para ponerme a laburar y así lo hice durante todos los días de mi vida”, se lamentó, en otro pasaje del descargo.

“Esto no debería haber pasado. No había una sola señalización y el asfalto y la zanja se unificaron por la cantidad de agua. Solo espero que alguien se haga cargo de todo esto porque a mí me arruinaron”, concluyó Pincus.

En pocas horas su publicación empezó a viralizarse. En la misma, además, pide que etiqueten a la Municipalidad para que su caso llegue al intendente Ariel Sujarchuk y reciba alguna respuesta.

Por lo pronto, el vehículo terminó arruinado y, a pesar de no sufrir heridas, nadie le va a quitar al joven la bronca por lo sucedido. Sin embargo, su accidente encendió una alarma para que el Municipio tome nota de lo que pasó y adopte medidas para evitar que se repita un hecho así o más grave.

