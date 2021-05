Alerta en el Hospital Erill: aumentan los casos de chicos con coronavirus

Las consultas en el Servicio de Pediatría se multiplicaron en el último mes. “La gran mayoría de los hisopados están dando positivo”, afirmó el médico Gustavo Fernández Navarro. Incluso, se detectó un caso de Covid-19 en un bebé de 15 días.

Una de las tantas características de esta segunda ola de coronavirus es que, definitivamente, no distingue ningún límite de edades. De hecho, se sabe que en las terapias intensivas el promedio etario de las personas internadas descendió de manera considerable. Ya no se trata solo de adultos mayores. Del mismo modo, tampoco los menores están a salvo. Aunque por lo general no llegan a experimentar cuadros complejos, ellos también se convierten en agentes propagadores del virus, que muchas veces no son diagnosticados por ser asintomáticos.

Dentro de este marco general de la pandemia, la situación epidemiológica del partido de Escobar también presenta un fuerte incremento de casos de Covid-19 en chicas y chicos, algo que empezó a advertirse en el transcurso de las últimas semanas y que implicó un nuevo llamado de alerta y atención para las autoridades sanitarias.

“En este último mes los casos han venido aumentando. La gran mayoría de los que vienen a hisoparse están dando positivo”, expresó a El Día de Escobar el médico Gustavo Fernández Navarro, quien trabaja en el Servicio de Pediatría del hospital provincial Enrique Erill.

El galeno señaló que “no es fácil identificar pacientes sospechosos en Pediatría”, ya que, por lo general, “son asintomáticos o con síntomas leves” y “no requieren internación”.

No obstante, aclaró que “aquellos pacientes que tienen patologías previas, como asma, diabetes u otro tipo de problemas en su inmunidad, que pueden cursar con algún tipo de complicación, sí requieren internación”.

Fernández Navarro también reveló que en el hospital atendieron a un bebé de 15 días que dio positivo de coronavirus. Fue el viernes de la semana pasada y es, hasta ahora, el primer caso de un casi recién nacido con esta enfermedad que se registra en Escobar, según señaló.

“Ingresó por guardia y vino por otra consulta. porque le sangraba un poco el ombligo. Revisándolo, estaba un poco calentito, con una febrícula, entonces empezamos a reinterrogar y la abuela tenía síntomas compatibles. Se le tomaron muestras de secreciones y dio positivo”, contó el pediatra.

En medio de la polémica sobre la suspensión de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento de contagios en menores es un aspecto relevante a tener muy en cuenta. Aunque Fernández Navarro, en este punto, sostuvo que se deben considerar otros factores más específicos y diferenció la realidad de Capital Federal a la del Conurbano.

Por fuera de esta controversia, el médico hizo una apelación a los cuidados personales y a la conciencia ciudadana para bajar la circulación comunitaria del virus, que en abril alcanzó los peores registros en contagios y muertes desde el inicio de la pandemia.

Fuente: El Día de Escobar

