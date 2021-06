Después de seis meses de espera, Escobar tendrá un nuevo defensor del Pueblo

Se trata del escobarense Guido Messa, quien asumirá el cargo que dejó vacante en diciembre Rocío Fernández. Su designación estaba definida desde hace rato, pero recién se concretará este viernes en una sesión del Concejo Deliberante.

Se hizo esperar mucho más de lo que se preveía, pero en las próximas horas la Defensoría del Pueblo de Escobar dejará su estado de virtual acefalía y tendrá un nuevo titular: el abogado Guido Messa (30), quien será puesto en funciones este viernes a la tarde en una sesión especial del Concejo Deliberante.

Messa había sido uno de los diez postulantes que se presentaron para el cargo entre agosto y septiembre del año pasado (ver nota acá). De esa nómina, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio -el espacio político opositor con mayor número de integrantes- fue el encargado de designarlo como finalista junto a la también abogada Mónica Rangone (ver nota acá).

A partir de entonces, llegaron diferentes procesos administrativos y evaluativos, con plazos similares o más breves, que incluyeron el análisis de los pliegos y la publicación de los mismos en medios locales. Únicamente faltaba la votación en una sesión convocada para tal fin, pero eso se pospuso prácticamente sin una explicación oficial de por medio, a pesar de que el tercer y último mandato de la entonces titular de la Defensoría, Rocío Fernández, expiró en diciembre.

Desde un principio, las preferencias del bloque opositor por Messa fueron vox pópuli. De hecho, todo el mundo daba por descontado que él sería el elegido, especialmente a partir de su amistad con el referente macrista de Escobar, Leandro Costa. Sin embargo, la traba se habría generado con la designación de los defensores adjuntos.

“Se han hecho planteos casi infantiles, realmente no entendemos qué buscan y por qué dilatan tanto esto”, había expresado un funcionario del Ejecutivo local a El Día de Escobar, en estricto off the record. “Lo de Juntos por el Cambio es entre insólito y poco serio, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema muy importante”, agregaba.

En el medio, el Concejo Deliberante aprobó varias modificaciones de importancia en la ordenanza de la Defensoría del Pueblo: quien esté a cargo de la institución no podrá permanecer más de dos mandatos consecutivos en el cargo y, por otra parte, ya no será necesaria una mayoría especial para su designación (ver nota acá).

Sin embargo, los meses pasaron y la elección del nuevo ombudsman nunca se llevó a cabo. A pesar de seguir funcionando a cargo de la defensora adjunta Analía Guinzburg, la oficina quedó en una virtual acefalía desde diciembre (ver nota acá). Esa situación cambiará en las próximas horas.

Messa ocupará por primera vez un cargo público y será el primer sucesor de Rocío Fernández, quien se desempeñó ininterrumpidamente en el puesto desde la creación del instituto, a fines de 2008. En la actualidad, al ex defensora de desempeña como Subsecretaría de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos del Municipio (ver nota acá).

Hasta el momento, los únicos pergaminos del joven abogado corresponden a su desempeño como directivo en la Mutual de Bomberos de Escobar, de la que actualmente es secretario. Su llegada a la institución había sido de la mano de su padre, Carlos Messa, quien fue su presidente desde 2017 hasta hace apenas un mes, cuando falleció a causa de coronavirus.

Una reciente pérdida que causó dolor en la comunidad e, incluso, llevó a que el mismo Concejo Deliberante le realice un homenaje durante su última sesión, a propuesta del concejal Costa.

El futuro funcionario también integra la comisión directiva de la Cámara de Comercio de Escobar, donde ocupa el cargo de cuarto vocal titular.

Además, fue dos veces candidato a consejero escolar: en las elecciones legislativas 2013, integrando la lista encabezada por Cristian Vila en las PASO dentro del Frente Progresista Cívico y Social liderado por Margarita Stolbizer, y en 2015 acompañando a su amigo Leandro Costa en la boleta de Juntos por el Cambio, en aquel entonces Cambiemos.

Con todos estos antecedentes, a Messa le tocará asumir la responsabilidad más importante de su carrera hasta el momento. Si todo sale como se espera, este viernes a las 14, en la sesión que el Concejo llevará a cabo en el teatro Seminari, prestará juramento y se convertirá en defensor del Pueblo de Escobar por los próximos cuatro años.

Por Alejo Porjolovsky

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios