Rezonificación de la ruta 26: Leandro Costa, el gran ausente en la sesión

El concejal y referente de Juntos por el Cambio no participó del debate en el Concejo Deliberante, a pesar de haberse reincorporado recientemente. Su bloque no apoyó el proyecto del intendente Ariel Sujarchuk, pero tampoco votó en contra.

Una de las apostillas que dejó la sesión del viernes del Concejo Deliberante fue la sugestiva ausencia del concejal Leandro Costa. A pesar de haberse reincorporado hace un mes al cuerpo legislativo, el referente de Juntos por el Cambio ya tuvo su primera inasistencia y no participó del debate de la ordenanza de la rezonificación de la ruta 26.

En el plenario de comisiones del miércoles, el hijo del senador provincial del macrismo sí estuvo y fijó su posición en contra del proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo, que fue el tema central de la última sesión. “Nosotros ya en su momento lo habíamos votado negativamente por temas de impacto ambiental y vial. Y la verdad, que vuelva de nuevo este expediente… Sinceramente creo que ni siquiera tendríamos que tratarlo. No me parece que tengamos que tratarlo y no me dan ganas de votarlo ni afirmativamente ni negativamente. De todos modos, el despacho va a ser de denegado (sic)”, había expuesto en su intervención, que compartió el viernes en su página de Facebook.

Pero la posición de la bancada de Juntos para el Cambio varió en 48 horas. De estar en contra del proyecto promovido por el intendente Ariel Sujarchuk, que incorporaba a la ordenanza sancionada en 2016 una serie de modificaciones requeridas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, pasaron a abstenerse a la hora de votar en la sesión. Lo mismo hicieron los dos concejales macristas que tienen bloques unipersonales (ver nota acá). Así, permitieron que el proyecto sea aprobado por unanimidad con los quince votos del Frente de Todos.

La ausencia del principal dirigente opositor en la sesión resultó llamativa por varios aspectos. Esencialmente porque viene de reincorporarse al Concejo el mes pasado (ver nota acá), después de un año de licencia -sin goce de dieta, está claro-, y a la tercera sesión ya incurrió en su primera inasistencia. Justo cuando se trababa un tema vidrioso, que además había concitado mucha expectativa sobre el rol que adoptaría la oposición.

En sus redes sociales, de las que es activo usuario, el edil no explicó las razones de su ausencia, no sólo a la sesión sino también a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes que se realizó a continuación, en la que se autorizó al Municipio a tomar un empréstito de la Provincia por $50 millones para la ampliación de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín.

En un año electoral, con la definición de las candidaturas cada vez más cerca y la interna de Juntos por el Cambio al rojo vivo, el faltazo de Costa dejó abiertos muchos interrogantes y dio pie a variadas especulaciones sobre su actitud.

La única certeza es que el viernes los vecinos de la ruta 26 que se oponen a la rezonificación no tuvieron en el Concejo Deliberante un solo concejal que los represente.

