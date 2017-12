El Concejo Deliberante evitó pronunciarse sobre el arresto domiciliario de Luis Patti

El proyecto presentado por el Foro de Derechos Humanos incomodaba a varios concejales que se iniciaron en política junto al ex subcomisario. “No tuvimos tiempo de tratarlo”, fue la explicación del massista Fuentes Arballo.

En la sesión que se realizó este lunes a la tarde, el Concejo Deliberante de Escobar evitó pronunciarse sobre un tema delicado, controvertido y del que no todos pueden hablar con absoluta comodidad: el beneficio del arresto domiciliario concedido a Luis Patti, quien desde hace dos meses se encuentra cumpliendo sus dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en el country Septiembre.

El pedido de un pronunciamiento había sido presentado por el Foro Permanente de Derechos Humanos de Escobar. “Así como el Concejo Deliberante se expidió este año repudiando el 2×1 a los genocidas, pedimos que ahora los concejales también se expresen rechazando el beneficio de la prisión domiciliaria concedida a Patti”, explicó Ignacio De Vedia, uno de los voceros de la organización.

La nota en cuestión fue presentada por Mesa de Entradas el 8 de noviembre -el mismo día del escrache de HIJOS a Patti en el country- y en la sesión inmediatamente posterior -miércoles 22- el concejal Javier Pérez (Frente Renovador) solicitó que con ese escrito se conformara un expediente.

Así, estaba dada la posibilidad de que el proyecto sea tratado este lunes, en la que sería la última convocatoria del año, pero ningún concejal levantó la mano para expresarse sobre la polémica decisión del juez federal Otmar Paulucci que le permitió abandonar el hospital penitenciario de Ezeiza al dos veces intendente de Escobar.

“No se trató porque no nos han dado los tiempos. Seguramente, si hay alguna sesión más se tratará y sino en las sesiones del año que viene”, arguyó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, Gonzalo Fuentes Arballo, al ser consultado por El Día de Escobar.

Más allá de la coartada técnica esbozada, lo cierto y claro es que no existía voluntad suficiente del Concejo Deliberante para embarcarse en un pronunciamiento de este tipo, lo cual se explica teniendo en cuenta que muchos de los que ocupan una banca se iniciaron políticamente de la mano del ex subcomisario. Dadas las condiciones, mejor no hablar de ciertas cosas.

No obstante, el massista Fuentes Arballo dio su opinión sobre la situación del otrora miembro de la Policía Bonaerense, condenado a prisión perpetua en 2010 y en mayo del año pasado tras comprobarse su participación en crímenes de lesa humanidad ocurridos en 1977 y 1983, respectivamente. “Patti fue juzgado, condenado y esas sentencias están firmes, por lo cual las condiciones de detención no hacen al fondo de la cuestión”, sostuvo.

“Es un recluso y está gozando de un beneficio, contemplado por las convenciones de Derechos Humanos, en función de un incidente de prisión domiciliaria, por motivo de enfermedad, que es la única causal que le corresponde, porque él todavía no tiene más de 70 años para poder solicitarlo”, explicó el concejal y también abogado.

Fuentes Arballo fue más allá en su postura al exponer que “aquellos que piensan que no tiene ninguna enfermedad que amerite estar detenido en su casa, deberán acreditar en el expediente que no tiene la enfermedad que dice tener”, dejando en claro que, si algún día se llegara a tratar, el proyecto de repudiar el arresto domiciliario concedido a Patti no contará con su apoyo.

Fuente: El Día de Escobar











