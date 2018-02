Termoeléctricas: La diputada Laura Russo instaló el tema en la agenda del Congreso

Con el respaldo de sus compañeros de bloque, la diputada nacional Laura Russo (FPV-PJ) presentó un proyecto de declaración para pedir la relocalización de las dos centrales termoeléctricas emplazadas sobre el límite de Pilar y Escobar.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Feb 23, 2018 at 11:34am PST