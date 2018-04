Sujarchuk: “Los protagonistas de la transformación son los vecinos”

El Intendente inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un masivo acto en un pabellón de la Fiesta de la Flor. Habló más de una hora, hizo un balance de su gestión, anunció obras y admitió: “Cometimos errores”.

Ante una concurrencia masiva, el intendente Ariel Sujarchuk inauguró este jueves a la noche el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar y pronunció un extenso discurso en el que hizo un balance de su gestión, anunció las obras y proyectos previstos para este año, deslizó algunas autocríticas y afirmó que “los protagonistas de la transformación son los vecinos”.

La sesión se llevó a cabo en el pabellón principal del predio de la Fiesta de la Flor, armoniosamente ornamentado con los colores celeste y blanco y ante un marco imponente. Según los organizadores, concurrieron “más de siete mil personas”, entre las autoridades e invitados y los militantes que fueron movilizados en micros desde las distintas localidades y que coparon otro pabellón. “Estoy conmovido”, expresó Sujarchuk al iniciar su alocución frente a esa multitud, cuando el reloj marcaba las 19.30.

Flanqueado en el estrado por la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Garrone, quien tuvo a su cargo la apertura de la sesión, y por el secretario legislativo Luis Balbi, el jefe comunal desplegó durante ochenta minutos un encendido discurso con diversos ejes. Uno de ellos fueron las obras: las que se hicieron, las que se están desarrollando y las que comenzarán a lo largo del año.

En este ítem, anunció la remodelación de la terminal de ómnibus de Belén de Escobar, la construcción de un microestadio para tres mil personas en el polideportivo municipal de Garín y de una pileta semiolímpica en el Maschwitz, así como la puesta en valor de la plaza principal de esa localidad y las de los barrios El Cazador y Lambertuchi, 500 nuevas cuadras de asfalto y una profunda reconversión del transporte urbano. “Sabemos que es una de las asignaturas pendientes que tenemos”, remarcó sobre este último punto.

También adelantó la compra de un resonador magnético de última generación: “Será el único que haya en el sistema público desde Vicente López hasta Campana”, señaló. Y la creación de un polo sanitario en Matheu con cuarenta camas de internación, que se sumarán a las 50 ya existentes en otros centros de salud municipales. “El Erill tiene 120 camas y nosotros vamos a tener 90, es casi un nuevo hospital”, graficó.

Sobre el hospital Erill volvió a referirse más adelante. Recordó que el año pasado el Municipio le otorgó un subsidio de un millón de pesos y dijo que este año le asignará otro por un millón y medio, además de continuar con la donación de diez mil pesos mensuales de su sueldo que realiza desde 2016.

Además, afirmó que el Municipio invertirá en la reparación de calles 40 millones de pesos que provendrán del cobro de tasas adeudadas a countries y barrios cerrados.

Asimismo, anunció la instalación de 4.500 luces de LED, 270 cámaras de seguridad y 50 domos. “Queremos que Escobar sea el distrito más seguro de toda la provincia”, arriesgó.

También se refirió a la remodelación del teatro municipal, que se inaugurará el 25 de mayo, y al proyecto para poner en valor la ribera del Paraná de las Palmas con una inversión pública y privada. “Tenemos que revitalizarla, para que sea un paseo turístico y no un marco de usurpaciones históricas”, expresó sobre el tema, adelantándose al tratamiento legislativo que ese expediente tendrá este viernes al mediodía.

“Escobar está distinto, está creciendo. Y los protagonistas de la transformación son los vecinos”, enfatizó Sujarchuk, que en este punto destacó la creación de las UGC como espacio para la participación ciudadana. “Hay que involucrarse y participar”, subrayó.

En el plano político, aunque marcó sus diferencias con los gobiernos nacional y provincial, destacó que en estos dos años cumplió su compromiso de “no anteponer cuestiones partidarias sobre los intereses del distrito”. Así, remarcó el trabajo articulado con los ministerios provinciales de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social, a la vez que se declaró “en contra” de la instalación de las centrales termoeléctricas en el límite de Matheu con Villa Rosa.

Quizás uno de los aspectos que más sorprendió del discurso fueron las autocríticas. Primero, al hablar de la reconversión tributaria implementada al inicio de su gestión: “Cometimos errores que estamos subsanando”, admitió. Y después, en un plano más general, expresó: “Hemos tenido aciertos pero también errores y debemos gobernar con más humildad. Por momentos, producto de las ganas de hacer, avanzamos sin escuchar debidamente a todos los sectores”, reconoció.

Un ejemplo de esto último es el caso del cuestionado proyecto de construir un edificio de departamentos en el barrio El Candil, a través del Programa Escobarense para la Vivienda (PEV), que finalmente fue desestimado tras un fuerte enfrentamiento con los vecinos. De hecho, en ese lugar finalmente el Municipio hará la plaza que ellos pedían.

En otro tramo, anunció que a partir de este año “se concursarán todos los cargos” para “jerarquizar la planta municipal” y dijo que la pauta salarial será de 20% con una cláusula gatillo de hasta 4% si la inflación es mayor.

Sobre el cierre, el intendente convocó a la comunidad a sumarse para planificar la celebración de los 60 años que el distrito cumplirá en octubre de 2019 y lanzó el programa “Escobar Sustentable”. “Es un proyecto que trasciende colores partidarios y cuestiones ideológicas: todos empezamos a trabajar hoy para garantizar los recursos naturales de las futuras generaciones de escobarenses”, concluyó.

Entre los invitados especiales estuvieron el ex ministro de Trabajo de la Nación del kirchnerismo, Carlos Tomada; el ex intendente municipal Fernando Valle y los ex presidentes del Concejo Deliberante Elio Miranda, Osvaldo Fernández y Jesús Angioi, entre otros. También asistieron empresarios, representantes de fuerzas vivas y de instituciones intermedias.

Fuente: El Día de Escobar











