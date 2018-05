Junto a otros intendentes, Ariel Sujarchuk expuso contra el tarifazo en el Congreso

Junto a otros intendentes, Ariel Sujarchuk expuso hoy en la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación su postura contra el tarifazo: “Es totalmente injusto que le quieran trasladar el costo político de los aumentos a los municipios”, aseveró.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on May 2, 2018 at 12:32pm PDT